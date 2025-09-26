Alajuelense arrastra un serio problema que Machillo Ramírez no logra resolver

Ronaldo Cisneros suma seis partidos con Alajuelense y el gol aún no llega. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense enfrenta diversos problemas durante el Apertura 2025, uno de los que le ha generado más conflictos es su falta de gol, y los números demuestran que se ha quedado corto con solo nueve tantos en nueve fechas; es decir, promedia un gol por partido.

En la Copa Centroamericana también tiene el mismo promedio, cinco goles en cinco juegos. La Liga es un equipo en el que el gol ha sido de los principales dolores de cabeza de Óscar Ramírez.

En lo que va del semestre, los manudos no han logrado anotar más de dos goles y solo en dos de 14 partidos, sumando ambos certámenes, han podido ganar por dos tantos de diferencia.

Anthony Hernández y Creichel Pérez suman seis de los de los nueve goles de Alajuelense en el torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

La situación llama más la atención al revisar quiénes son los que han anotado por los rojinegros y, curiosamente, ninguno de sus centros delanteros actuales ha marcado un solo gol.

Las catorce anotaciones que suman los manudos entre el torneo nacional y regional se dividen en tres de Creichel Pérez, tres de Anthony Hernández, dos de Kenyel Michel y luego siete jugadores aportaron un solo gol.

Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Jeison Lucumí, Diego Campos, Rashir Parkins y Jonathan Moya hicieron uno, este último fue el único delantero 9 claśico que pudo anotar antes de marcharse a jugar a Arabia Saudita.

Ronaldo y Doryan lejos del gol

A Doryan Rodríguez le ha costado consolidarse como referente de gol en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga se dejó como centros delanteros al mexicano Ronaldo Cisneros, a Doryan Rodríguez y al español Alberto Toril, quien fue operado hace quince días de una lesión de menisco externo en la rodilla derecha.

Ronaldo lleva seis partidos en Alajuelense, en cuatro fue titular y dos entró de cambio, pero el gol no le cae aún. Ante Liberia anotó, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego, y el martes ante Motagua entró como titular, pero lo sacaron a los 15 minutos sacrificado por la tempranera expulsión de Ronald Matarrita.

“Ya se va a empezar a meter en el foco de los aficionados si no hace goles, porque si no anota y la Liga no gana, es lógico que el extranjero se empieza a meter en el foco de los comentarios; principalmente, en ese puesto, en el del número nueve, si lo trajeron, es para que haga goles.

“Uno diría que hay que darle un poquito de tiempo, lo que pasa es que en un equipo como la Liga y en los equipos grandes, lo que menos hay es paciencia y es complicado. La Liga juega mañana (viernes), vuelve el martes y necesita dos buenos resultados para elevar rendimientos y que algunos murmullos y críticas empiecen a aplacar”, opinó Pablo Izaguirre, ídolo rojinegro.

Una lesión de rodilla tiene afuera de las canchas a Alberto Toril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de Doryan, para el argentino la situación es delicada, porque es un muchacho al que se le han dado diversas oportunidades y no termina de acomodarse ni explotar definitivamente.

Durante este torneo, Rodríguez ha jugado cinco partidos, pero solo en uno fue titular, el sábado anterior ante Guadalupe FC, en el que jugó 58 minutos y salió para darle campo a Cisneros.

“Ya a Doryan lo han enviado a préstamo, ha regresado, salido otra vez y vuelve de nuevo y, lamentablemente, no se puede consolidar en un momento donde los caminos se le han abierto para ser el número 9 ante la salida de otros.

“Por lo que se veo, ya será muy difícil para él, porque al traer otro 9 extranjero y quizás no tener tanta confianza en los de aquí, van a terminar jugando ahí los que juegan por fuera, como Anthony Hernández y Lucumí ante la falta de gol, como los falsos 9”, explicó.