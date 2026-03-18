Alajuelense buscará hacer historia ante Los Ángeles FC con este once

Alajuelense buscará pasar a cuartos de final ante Los Ángeles FC en la Concacaf. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

Alajuelense jugará este martes, a las 7 p.m. en el estadio Morera Soto, ante Los Ángeles FC, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, choque para el que saldrá a buscar la clasificación.

Los manudos empataron a uno en el juego de ida en Los Ángeles, por lo que apuestan a un resultado favorable que les permita llegar a los cuartos de final del certamen.

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Óscar “Machillo” Ramírez regresó a la titularidad a su capitán Celso Borges, quien tomó el lugar de Rashir Parkins, quien irá a la banca al igual que otras figuras como Guillermo Villalobos, Joel Campbell y Ángel Zaldívar.

El León sale con Washington Ortega, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

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Los manudos se miden a un rival que sale con jugadores muy pesados, como el surcoreano Heung-min Son, el francés Denis Bounga y el meta galo Hugo Lloris.