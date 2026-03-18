Torneo Nacional

Alajuelense buscará hacer historia ante Los Ángeles FC con este once

Alajuelense jugará ante Los Ángeles FC este martes buscando la clasificación a cuartos de final en Concacaf

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Por Sergio Alvarado
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 10: Son Heung-Min #7 of Los Angeles Football Club is held up by Aar�n Salazar #24 of Liga Deportiva Alajuelense as he attacks the goal during the first half of the CONCACAF Champions Cup 2026 at Banc of California Stadium on March 10, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Alajuelense buscará pasar a cuartos de final ante Los Ángeles FC en la Concacaf. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

Alajuelense jugará este martes, a las 7 p.m. en el estadio Morera Soto, ante Los Ángeles FC, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, choque para el que saldrá a buscar la clasificación.

Los manudos empataron a uno en el juego de ida en Los Ángeles, por lo que apuestan a un resultado favorable que les permita llegar a los cuartos de final del certamen.

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Óscar “Machillo” Ramírez regresó a la titularidad a su capitán Celso Borges, quien tomó el lugar de Rashir Parkins, quien irá a la banca al igual que otras figuras como Guillermo Villalobos, Joel Campbell y Ángel Zaldívar.

El León sale con Washington Ortega, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

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Los manudos se miden a un rival que sale con jugadores muy pesados, como el surcoreano Heung-min Son, el francés Denis Bounga y el meta galo Hugo Lloris.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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