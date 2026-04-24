Alajuelense se la jugó con este once para enfrentar a Puntarenas en una noche que se juega la vida

Alajuelense tuvo que recomponer su alineación para enfrentar a PUntarenas FC (Jose Cordero)

Alajuelense y Puntarenas FC se medirán este jueves a las 8 p.m. en el estadio Morera Soto, en Alajuela, juego en el que los manudos están obligados a ganar si quieren seguir con vida en el Clausura 2026.

El equipo de Óscar Ramírez no tiene otro camino más que la victoria, por lo que el Machillo tiró una alineación pesada para buscar los tres puntos desde el arranque. Eso sí, le tocó recomponer la defensa tras tantas bajas en esa zona.

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La Liga sale con Washington Ortega; Fernando Piñar, Ronald Matarrita, Isaac Badilla, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

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Por esta ocasión, en banca quedó el capitán Celso Borges y el colombiano Jeison Lucumí, mientras que Joel Campbell no aparece en la suplencia.