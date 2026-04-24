Torneo Nacional

Alajuelense se la jugó con este once para enfrentar a Puntarenas en una noche que se juega la vida

Alajuelense se enfrenta a Puntarenas FC y afuera de su convocatoria quedó una de sus estrellas

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Por Sergio Alvarado
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Alajuelense tuvo que recomponer su alineación para enfrentar a PUntarenas FC (Jose Cordero)

Alajuelense y Puntarenas FC se medirán este jueves a las 8 p.m. en el estadio Morera Soto, en Alajuela, juego en el que los manudos están obligados a ganar si quieren seguir con vida en el Clausura 2026.

El equipo de Óscar Ramírez no tiene otro camino más que la victoria, por lo que el Machillo tiró una alineación pesada para buscar los tres puntos desde el arranque. Eso sí, le tocó recomponer la defensa tras tantas bajas en esa zona.

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La Liga sale con Washington Ortega; Fernando Piñar, Ronald Matarrita, Isaac Badilla, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

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Por esta ocasión, en banca quedó el capitán Celso Borges y el colombiano Jeison Lucumí, mientras que Joel Campbell no aparece en la suplencia.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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