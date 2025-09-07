Alajuelense se refiere a la opción de Aarón Suárez de dejar el equipo para irse a Turquía

Aarón Suárez se marchará de Alajuelense para jugar en el fútbol de Turquía. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Aarón Suárez está en la puerta de salida de Alajuelense, así es la situación con el volante rojinegro luego de tener una oferta que consideran del fútbol de Turquía.

El número diez erizo sería parte del club Iğdır FK de la segunda división turca, equipo fundado en el 2016 y que cinco años después se rebautizó Alagöz Holding Iğdır FK por motivos de un patrocinio.

En el cuadro rojinegro reconocieron que las negociaciones están, aunque hasta la noche del sábado no las dieron por cerradas todavía, pero el asunto ya habría avanzado.

“No hay nada oficial, pero el interés de un equipo de Turquía es bastante fuerte y estamos en eso”, indicó Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro a Radio Columbia.

Carlos Vela reconoció que Aarón Suárez tiene una opción importante para salir de Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Por su parte en FUTV, el gerente fue un poco más recatado y afirmó que el interés está y que si se va Suárez, esperan sea lo mejor para ambas. Su contrato acaba en el 2026.

Machillo Ramírez, indicó por su parte en conferencia de prensa tras el juego contra Pérez Zeledón que no es fácil la salida pero que se trata de una opción buena para él.

La Teja sabe que el muchacho se irá a hacer pruebas médicas a Turquía este domingo y a firmar el contrato que lo convertiría en legionario.

Suárez se sumará a Jonathan Moya y Manjrekar James, como futbolistas que se marcharon recientemente del club.