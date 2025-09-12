Alajuelense tendrá una novedad en su banquillo que su afición esperaba con ansias

Marcelo Sarvas estará en su primer partido en el banquillo de Alajuelense tras su regreso. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense jugará este sábado ante Liberia a las 8 p.m en el estadio Morera Soto, mejenga en la que los aficionados manudos podrán darle un buen recibimiento a una figura que finalmente estará de vuelta en la cancha, el brasileño Marcelo Sarvas.

El sudamericano es uno de los asistentes de Óscar Ramírez, pero por motivos de inscripción al ser extranjero, no había podido estar en ningún partido en la Catedral, lo cual finalmente se dará ante los aurinegros.

Sarvas ya estuvo en el banquillo pero como visitante ante Saprissa y Pérez Zeledón, por lo que está emocionado que llegué el momento de reencontrarse con losr rojinegros.

“Para mí ese fue uno de los motivos más determinantes para que yo regresara a la Liga. Ese sentimiento nuevamente de estar junto a la afición, la alegría, celebrar. Para mí es un momento muy especial. Yo tuve dos partidos en la banca, pero afuera y ahora regresar al estadio es muy lindo”.

“Es un cariño mutuo con la afición, un respeto que siempre tuve por ellos y tuvieron por mí. Espero poder seguir viviendo esto de una forma muy saludable. Creo que tenemos todo para salir adelante con el equipo. Como siempre hablamos, todo esto se resume en diciembre, en las finales”, comentó.

Alexis Gamboa hizo trabajos más leves tras jugar el martes con la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El brasileño explicó que los jugadores seleccionados ya se unieron al trabajo en la Liga y están entrenando de lleno para la mejenga contra los pamperos, este jueves solo Alexis Gamboa trabajo más suave tras ser titular el martes con Costa Rica ante Haití.

“Todos regresaron, todos entrenaron bien, solo el tema de Gamboa, que viene jugando muchos partidos, tuvo su tiempo limitado hoy, ero estaba en la cancha con nosotros, para todos estar en la misma página”, detalló.

Los manudos vienen de una semana de trabajo dado que adelantaron el partido de la jornada siete ante Pérez Zeledón para el sábado anterior, en el cual cayeron 2-1, por lo que tienen claro que deben recuperar esos puntos en casa.

Figuras como Fernando Lesme volverán este sábado al estadio Morera Soto de Alajuelense. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

“Tuvimos una semana larga y pudimos trabajar bien el partido, con bastantes detalles. Yo pienso que lo más importante es regresar a la casa, jugar delante de la afición y bien enfocado en buscar estos tres puntos que son muy importantes”.

“La pretensión de nosotros siempre es pelear los primeros puestos ,y con Liberia, que es un equipo que ha tenido una regularidad muy buena en el torneo, creo que es un buen enfrentamiento para nosotros y una buena prueba”, destacó.

Los liberianos están líderes en la tabla con 14 puntos, mientras que los manudos son sextos con diez puntos, pero un partido menos, por lo que con un triunfo se les pondrían a la par.