¿Apertura 2026 tendrá la gran final en Navidad? Fecha dejará sorprendidos a muchos

Herediano y Alajuelense fueron los protagonistas de la última final en Navidad, en diciembre del 2024. (Jorge Navarro para La Nación y La Teja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Unafut confirmó este martes su calendario para el Apertura 2026 y uno de los detalles más curiosos para muchos es la fecha en la que determinaron acabar el campeonato.

El torneo podría finalizar el 20 de diciembre si no hubiera gran final, pero si esta fuera necesaria, el certamen acabaría después de Navidad, el 26 de diciembre.

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La gran final está programada para fechas navideñas

Las fechas confirmadas indican que el juego de ida de una eventual gran final sería el 23 de diciembre y el cierre se disputaría tres días después, el 26 de diciembre, apenas un día después de la Navidad, lo que además acortaría considerablemente las vacaciones para los equipos finalistas.

Sin duda que bajo este panorama, se vuelve aún más importante ser líder de la fase regular y aprovechar el beneficio de poder conquistar el torneo sin necesidad de disputar una gran final.

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Así se jugará la recta final del campeonato

La primera fase acabará el 29 de noviembre, en una etapa de 18 jornadas, mientras que las semifinales arrancarían el 9 de diciembre y finalizarían el 13 de diciembre.

Posteriormente, se disputarían las finales y, en caso de ser necesaria, la gran final que extendería la competencia hasta los últimos días del año.

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Un antecedente reciente en el fútbol costarricense

La última vez que el campeonato nacional terminó en una fecha similar fue durante el Apertura 2024, cuando Herediano, dirigido por Jafet Soto, se proclamó campeón frente a Alajuelense, que era comandado por Alexandre Guimaraes, el 27 de diciembre en el estadio Alejandro Morera Soto.