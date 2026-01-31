Así sería el nuevo e impresionante estadio de Alajuelense que podría generarle mucha envidia a sus rivales

Alajuelense aprobó este sábado en una asamblea extraordinaria el proyecto para construir un nuevo estadio en los próximos años, un proyecto muy ambicioso en el club.

Los socios rojinegros se reunieron a votar, conocieron los alcances del proyecto, la ubicación, el aforo y todos los detalles para poder darles el visto bueno.

El interior del nuevo estadio de Alajuelense (Prensa LDA/Prensa LDA)

“Más del 80% de los asociados de LDA votaron a favor de la compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense”, publicó el campeón nacional y tricampeón centroamericano junto a un comunicado de prensa sobre la aprobación del proyecto del nuevo reducto erizo en el futuro.

La asamblea se realizó en el estadio Morera Soto y contó con una buena afluencia de socios para dar rienda suelta a un proyecto del que se viene hablando hace años.

La nueva casa manuda estaría ubicada en El Coyol de Alajuela, en un terreno que pasa frente a la autopista Bernardo Soto y al cual también se puede acceder por la ruta 27, por lo que tendría varios puntos de acceso.

Sacar el estadio del centro de la provincia es uno de los puntos que se buscaba, dado que a lo interno del club ven que cada vez es más difícil llegar a la Catedral por el tráfico colapsado a diversas horas.

Una de las situaciones por las que tomó la decisión de hacer el nuevo estadio es porque el Alejandro Morera Soto ya se les hizo chico, entonces es necesario ampliar la capacidad.

La nueva casa tendría un aforo de 25 mil personas, una cifra que aumentaría en al menos diez mil personas la capacidad actual y ayudaría en temas que ya urgen en el club.

Hace unos días los manudos anunciaron que se quedaron sin espacios para nuevos socios, y en su actual reducto no hay cómo expandirlo.

El nuevo estadio tendría un aforo del alrededor de 25 mil personas (Roberto Méndez/Roberto Méndez)

El comunicado oficial de Alajuelense sobre el nuevo estadio

“El proyecto y plan maestro del nuevo estadio fueron desarrollados por Gensler, firma global de arquitectura y diseño con una práctica multidisciplinaria y una sólida trayectoria en proyectos de gran escala alrededor del mundo. Con 20 años de presencia en Costa Rica, el diseño fue liderado desde el país por un equipo especializado en recintos deportivos y de entretenimiento, integrando el conocimiento local con las mejores prácticas internacionales”, informó Alajuelense en su comunicado de prensa.

Alajuelense contará con una empresa muy capacitada para liderar un proyecto tan ambicioso como este.

“El equipo de Gensler Sports LATAM cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos deportivos y de entretenimiento en Latinoamérica. Entre sus principales hitos se encuentra la remodelación y expansión del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, así como el diseño del nuevo CAR para la Federación Panameña de Fútbol.

“Actualmente, el equipo colabora con la CONCACAF en un proyecto de alto impacto para la región y brinda acompañamiento a clubes de primer nivel que trascienden el ámbito del fútbol, como el Club Atlético River Plate en Argentina y el Club Deportivo Guadalajara”, comentaron en la Liga en el respectivo comunicado.

Los socios votaron a favor del nuevo estadio de Alajuelense (Roberto Méndez/Roberto Méndez)

“Este proyecto no se concibe únicamente como un estadio, sino como un distrito de entretenimiento que trasciende el día del partido. El estadio será un recinto diseñado bajo las mejores prácticas del fútbol, incorporando las últimas tendencias en entretenimiento y experiencia para los aficionados.

“Más allá de ofrecer condiciones de primer nivel para el deportista, el proyecto pone al aficionado en el centro, convirtiéndolo también en protagonista de la experiencia”, señaló Omar Quesada, líder regional de la práctica de Sports de Gensler Costa Rica en el comunicado publicado por el campeón nacional.

En Liga Deportiva Alajuelense señalan este proyecto como el más ambicioso en la historia del club en sus más de 100 años de historia.

“Con este acuerdo de asamblea, Liga Deportiva Alajuelense inicia oficialmente el proceso de desarrollo de uno de los proyectos más ambiciosos de su historia, una obra que marcará un antes y un después no solo para la institución, sino para la industria del fútbol costarricense y de la región”, dice el comunicado.