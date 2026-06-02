Cartaginés tendrá el calendario más rudo entre los ticos en la Copa Centroamericana

Cartaginés eliminó a Motagua en el repechaje para ir la Copa de Campeones de Concacaf, en el 2025. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Cartaginés arrancará competencia en la Copa Centroamericana durante la última semana de julio, en un mes cargado de acción en la fase de grupos, en el cual tendrá posiblemente el calendario más duro entre los equipos costarricenses.

La Concacaf reveló este martes el calendario de partidos en el que estarán en acción cuatro clubes ticos. Además de los brumosos, lo harán Saprissa, Herediano y Alajuelense.

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Un inicio exigente ante el campeón de Guatemala

El cuadro blanquiazul tendrá un calendario complicado que le exigiría puntuar como visitante en las primeras jornadas de competencia ante los dos rivales más duros.

Los centenarios arrancarán la copa en la casa del Municipal de Guatemala, el campeón chapín, el 30 de julio y en la fecha dos tendrán la jornada de descanso.

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Motagua aparece como otra prueba de fuego

En la jornada tres deberán ir al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras, para enfrentar al Motagua, el 12 de agosto, equipo al que derrotaron en la pasada edición en el repechaje para clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.

Ese antecedente le da un ingrediente especial al encuentro, ya que los hondureños buscarán cobrar revancha ante los brumosos.

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El Fello Meza será clave para buscar la clasificación

Los dirigidos por Amarini Villatoro jugarán en casa en la fecha cuatro, cuando reciban al Verdes de Belice el 18 de agosto, y cerrarán la fase de grupos el 25 de agosto ante el FAS de El Salvador en el José Rafael “Fello” Meza.

Este torneo se juega a una sola vuelta en cada grupo, por lo que cada equipo disputa dos partidos en casa y dos de visita según la posición que cada uno tenía en el bombo.

Calendario de Cartaginés en la Copa Centroamericana 2026