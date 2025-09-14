Caso de Marvin Loría se suma a otras dos polémicas fuertes de futbolistas del Saprissa

Marvin Loria vive momentos de mucha polémica por problemas personales mientras que la afición de Saprissa le cuestiona su rendimiento. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Marvín Loría entró en el ojo del huracán este sábado tras un escándalo con su esposa y quien presuntamente sería su amante, según videos publicados en redes sociales.

El caso del jugador es un reflejo de una semana en la que tres jugadores de importancia en Saprissa dieron más de que hablar por polémicas que por su rendimiento en el campo.

La esposa del futbolista, Melanie Valverde, publicó en su cuenta de Instagram que está pasando por un momento muy difícil en lo personal, en la que sugiere que su marido le habría sido infiel, esto sin nombrarlo.

“Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó... hasta el día de ayer (viernes)”

“Hoy elijo priorizar mi paz, mi integridad, mi dignidad y mi futuro. Solo pido respeto, comprensión y empatía en este proceso. Gracias de corazón a quienes me han escrito con cariño”, destaca parte del mensaje de Valverde.

Esta publicación la hizo después de que empezara a circular un video en el que habría atrapado a Loría con otra mujer saliendo de un bar en su carro. Valverde se pone al frente del carro y quien conduce no se detiene, obligándola a ella a quitarse. No podemos confirmar que quien maneja es el jugador.

Una polémica fuerte que se da previo al partido de este domingo del Monstruo ante Guadalupe FC a las 11 a.m en el estadio Ricardo Saprissa.

Lo sucedido con Loría fue muy criticado por los aficionados, que más allá de lo cometido por el jugador en su plano personal, le achacan que todo se da en un momento de muchos cuestionamientos en lo deportivo para el equipo en general.

Es que la polémica para los morados ha sido intensa en los últimos días desde el miércoles que el equipo perdió 3-1 en su visita a Puntarenas FC.

David Guzmán se metió en un broncón tras decir que para él no hay crisis en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Primero, David Guzmán dio unas declaraciones tras el partido ante los chuchequeros en las que dijo que el equipo no está crisis y que se está haciendo más drama de la cuenta pues hace un año fueron tetracampeones, frase que cayó como una patada.

“Todo equipo grande pasa por esta situación, son momentos, ¿cómo vamos a hablar de crisis si venimos de ganar cuatro títulos un año atrás? En ese momento no éramos el equipo más bueno y ahora no somos el peor“, dijo.

La afición de la S se le fue encima al Loco y le tiró bien duro por esas palabras ya que en el último año Saprissa ha perdido todos los torneos que ha jugado, Recopa, Copa Centromericana, en Concacaf hizo u papelón y recientemente volvió a quedar eliminado de la Centroamericana y ni siquiera clasificó a Concachampions.

Mariano Torres habría insultado de manera fea a Andrey Mora del Puntarenas FC. (Pantallazo Tigo Sports/Pantallazo Tigo Sports)

El jueves fue el turno de Mariano Torres, cuando Tigo Sports publicó un video en el que el capitán habría insultado con un calificativo muy feo a un rival.

En una parte, aparentemente se escucha a Mariano decirle a Andrey Mora: “muerto de hambre”, y el porteño responde: “muerto de hambre quién?”.

La situación también generó muchas críticas contra el argentino, en el cual este tipo de episodios en su carrera no han sido extraños y ha recibido diversas acusaciones de sus rivales a lo largo de los años.