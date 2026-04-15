Torneo Nacional

Comisión de arbitraje sorprende con lo que dijo de jugada que Cartaginés pedía penal en juego contra Herediano

Comisión de Arbitraje mostró video de una de las jugadas más polémicas entre Cartaginés y Herediano

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Por Sergio Alvarado
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
La Comisión de Arbitraje determinó que Adrián Chinchilla hizo lo correcto al no pitar penal para Cartaginés. (Mayela Lopez/Mayela López)

El partido entre Cartaginés y Herediano en la jornada 15 estuvo lleno de polémica arbitral, una de las jugadas más reclamadas fue una en la que el Cartaginés pedía penal por una falta de Getsel Montes sobre el brumoso Elián Lanfranchi.

A los 86 minutos del vital partido, el rojiamarillo derriba al blanquiazul en el área, lo que los locales reclamaron de manera enfática, pero luego de la revisión del VAR, el árbitro Adrián Chinchilla determinó que no era falta, aunque a simple vista parecía que sí.

Según el video publicado por la Comisión de Arbitraje en las redes sociales de FUTV, es un choque entre ambos jugadores en los que no hay mala intención.

“En dicha acción se realiza una pugna por el espacio mediante un contacto físico. Como consecuencia de esta acción, el atacante es desplazado hacia su derecha, encontrándose con el defensor que también se desplazaba con la intención de disputar el balón.

“Se produce un contacto entre ambos jugadores, el cual resulta accidental e inevitable, sin que ninguno de los dos logre jugar el balón y se determina un contacto accidental permitiendo que el juego continúe”, destacaron.

En los audios desde la sala VOR, se escucha cuando los silbateros están de acuerdo con Chinchilla y llegan a la conclusión que el choque es accidental de parte de ambos.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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