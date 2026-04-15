Por este motivo no se pitó mano que reclamaron como penal en el juego entre Cartaginés y Herediano

Adrián Chinchilla y sus compañeros acertaron al no pitar penal para el Herediano según la Comisión de Arbitraje. (Mayela Lopez/Mayela López)

Una mano en el área que dio en el defensor del Cartaginés, Marcelo Hernández, fue una de las jugadas polémicas que dejó el juego entre los brumosos y el Herediano.

La acción se dio a los 59 minutos y según la explicación que dio la Comisión de Arbritraje en un video publicado en las redes sociales de FUTV, no se podía pitar como penal.

“El defensor del Cartaginés realiza un movimiento natural en la disputa del balón, sin asumir un riesgo ni ampliando el volumen de su cuerpo, por lo tanto sus movimientos se encuentran justificados dentro de la acción de juego”, explica el video.

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En la conversación que tuvo el réferi Adrián Chinchilla con sus compañeros en la sala VOR, además explican que el movimiento de la pierna de Hernández tiene una implicación importante para tomar una decisión.

“Está abajo la mano, está abajo”, se escucha decir de primera entrada. “A pesar que se ve así, él está estirando su pierna y como parte de la acción, el brazo también está justificado. Cambia la dirección del balón, pero la mano es justificable de acuerdo al movimientio”, indicaron los silbateros en el VAR.

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En los audios se escuchan muchos reclamos de los jugadores y a Chinchilla pidiéndoles paciencia, indicándoles que “todo se revisa y para eso está el VAR”.