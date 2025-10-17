¿Cómo hizo Liberia para estar en el segundo lugar de recaudación en el Apertura 2025?

Saprissa y Liberia se repartieron el primer y segundo lugar en la tabla de posiciones y recaudación en las primeras nueve fechas. (@nobadeportes/@nobadeportes)

El buen rendimiento del Municipal Liberia en el Apertura 2025 no se refleja solo en la tabla de posiciones, sino también en el ranquin de recaudación, pues en ambos casos está en el segundo lugar, solo superado por el Saprissa.

A muchos les sorprendió ver que entre las jornadas 1 y 9, los pamperos recolectaron más de 42 millones de colones, superando a equipos como Alajuelense y Cartaginés en el tercer y quinto puesto de la tabla, respectivamente.

Afición apuntada es la clave

¿Cómo hicieron los aurinegros para llegar a esas cifras en cinco partidos? El gerente general del club, Jesús Mejía, nos dio su explicación.

La afición liberiana no ha fallado a los partidos en el estadio Edgardo Baltdodano. (Rafael Pacheco Granados)

“Más que hablar de cifras, queremos realmente recalcar a nuestra gente, vivimos un momento especial, ser el segundo equipo con mayor recaudación del fútbol profesional en Costa Rica es solo una consecuencia de algo muchísimo más grande e importante, y es el regreso de nuestra gente al estadio, el recuperar ese sentido de pertenencia y ese orgullo por los colores del cantón”

“Nuestra afición ha entendido que este proyecto, realmente, es de todos y han acompañado al equipo en cada jornada, en casa, fuera de ella, lloviendo o no, demostrando que cuando todos nos unimos podemos hacer cosas verdaderamente importantes”, comentó.

Los pamperos ya jugaron en casa ante Saprissa y Cartaginés, pero sus buenas taquillas se suman a otros partidos más allá de esos.