Un inesperado equipo bajó a Alajuelense del segundo lugar del ranking de recaudación del torneo

Unafut dio a conocer los datos de recaudación del torneo y dos equipos no tradicionales sorprenden con lo que han hecho

Por Sergio Alvarado
clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Saprissa es líder de recaudación tras partidos como el clásico ante Alajuelense y el juego ante Cartaginés. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Unafut publicó este martes los datos de recaudación de lo que lleva el Torneo de Apertura 2025, y las cifras sorprenden por la ubicación de los equipos que más dinero han generado en taquillas.

El listado comprende de la jornada uno a la nueve, y muestra detalles llamativos, como el segundo lugar del Municipal Liberia y el cuarto puesto del Municipal Pérez Zeledón, ambos con números que superan las expectativas.

Saprissa lidera con más de ₡100 millones recaudados

Como ha sido la constante en los últimos torneos, Saprissa encabeza la lista con ₡107 millones obtenidos gracias a los 46.869 aficionados que han asistido al estadio Ricardo Saprissa.

En el segundo lugar aparecen los pamperos del Municipal Liberia con ₡42 millones y 7.513 espectadores, mientras que Alajuelense ocupa el tercer puesto con ₡28 millones, aunque con una asistencia mucho mayor: 25.970 aficionados.

Mauricio Villalobos marcó segunda diana de Saprissa ante Liberia.
Liberia solo ha recibido a Saprissa los equipos grandes en este torneo. (Saprissa/Saprissa)

Pérez Zeledón y Cartaginés entre los cinco primeros

Los Guerreros del Sur, del Municipal Pérez Zeledón, son cuartos con ₡22,4 millones y 6.917 asistentes.

El Cartaginés completa el top cinco con una recaudación de ₡18 millones y 6.961 personas en sus graderías.

A pesar de ser bicampeón nacional, el Herediano solo ha recaudado ₡13,4 millones, con 8.066 aficionados en el Estadio Colleya Fonseca.

Por su parte, Puntarenas FC es el último tanto en asistencia como en ingresos, con ₡1,2 millones recaudados y 1.154 personas, aunque su caso se explica por la prohibición de público en el estadio Lito Pérez durante buena parte del torneo.

Recaudación Unafut jornadas uno a nueve
Recaudación Unafut jornadas uno a nueve (Unafut/Unafut)
