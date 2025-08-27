Copa Centroamericana pronto sería la más importante para los ticos y periodista explica el por qué

José Mora (izquierda) afirma que pronto la Copa Centroamericana será más importante que el torneo nacional (Pantallazo/Pantallazo)

La Copa Centroamericana pronto pasaría a ser una prioridad para los equipos ticos y la más importante a nivel económico por las ganancias que deja.

José Pablo Alfaro, José Mora, José Alberto Montenegro y Tomás Fonseca discutieron en Tigo Sports que con los cientos de miles de dólares que hay en ese torneo pronto pasará a ser el foco principal para muchos.

“Hoy los cartagos no lloran, los cartagos facturan”, indicó Fonseca.

“Desde el punto de vista económico el debate de cuál torneo es más importante entre el nacional y la Copa Centroamericana, ya se fue abajo, pero creo que en un futuro cercano, también se irá ese debate al despeñadero, será la Copa Centroamericana más importante desde todo punto de vista, lo futbolístico y económico”, indicó Mora.

El programa se basa en que en el torneo regional un equipo podría ganar hasta $640 mil (más de 323 millones de colones) si gana todos los promedios disponibles, lo que sería un dineral para sus arcas.

Equipos como Alajuelense han ganado más de $1,3 millones en dos años en esa liga.

“Viendo esa tabla de premios es imperdonable lo de Saprissa, usted no puede estar en problemas económicos, que no le toque el grupo de la muerte, que usted quede afuera y sin opción de ganar esta plata. No puedes tener una deuda de $18 millones y que no haga consciencia de eso”, dijo Alfaro por su parte.

