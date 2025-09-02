Crisis de Saprissa golpea uno de los valores más importantes que puede tener un equipo deportivo

Saprissa vive un momento complicadísimo a nivel general (JOHN DURAN/John Durán)

Saprissa atraviesa una crisis bastante delicada en diversas áreas, las cuales afectan en un tema clave en cualquier aspecto de la vida como lo es la credibilidad.

Tras ver todo lo que ha sucedido en las últimas semanas los morados no creen en nada y en nadie, desconfían de los jugadores, del entrenador, de la directiva, de la estabilidad y finanzas del club y hasta de figuras recién llegadas como Erick Lonis.

La afición estalló el sábado al salir de la Cueva tras perder el clásico 1-0 ante Alajuelense con frases como: “Que se vayan todos”, “En Saprissa solo venden humo”, “Jugadores respeten los colores” o “A Saprissa no se le puede creer nada”.

En redes sociales la situación es un verdadero incendio y son pocos los que se atreven a hablar bien de la S.

Buscamos el criterio de periodistas y aficionados morados que nos dieron su opinión sobre la crisis y lo que pasa hoy en Tibás en este aspecto.

Ninguno trata de tapar el sol con un dedo, reconocen que hay una crisis de por medio y abordan diversas aristas.

Dos aficionados cuyas voces llegan a muchos son Daniel Villalobos y Juan Gabriel Porras, ellos desde sus vitrinas tratan de representar a los fiebres y decir tal cual lo que piensan.

Daniel Villalobos es morado de hueso colorado y considera que Saprissa está bastante mal. (Cortesía/Cortesía)

“En Saprissa hay muchas contradicciones entre lo que sale a decir Juan Carlos Rojas con lo que dice Erick Lonis. El morado genuinamente sabe de fútbol, yo creo que sé de fútbol, no tendré una licencia, pero lo que se ve en la cancha es básico”

“Se ve que el equipo no hace cuatro pases, juega al pelotazo sin sentido, yo creo que la crisis, que sí la hay, sí existe, viene desde lo más alto, desde Juan Carlos Rojas con sus incongruencias hasta un equipo en el cual no creo, porque luego de que perdemos el pase a cuartos de final de Copa Centroamericana, con qué voy a creer que le íbamos a ganar a la Liga del Macho, ¿A punta de estadio? no, no", dijo Villalobos, quien aparece en programas como Teléfono Rojo y de Tigo Sports.

Para Daniel, en este momento le cuesta señalar algún aspecto positivo en Saprissa.

“No quiero ser alarmista que nada está bien, pero tenemos un año, dos campeonatos de no ganar un título, tres eliminaciones terribles en Centroamérica, en Torneo de Copa perdemos final hace dos años y luego quedamos afuera de unos penales nefastos en Guápiles. Luego, trae un técnico que despidió hace un año y lo trae por barato. No encuentro un solo argumento de encontrarle algo positivo a este equipo”, añadió.

Por su parte, Porras afirma que para él en Saprissa hay una especie de bloque mental, sobre por qué jugadores que antes rendían, hoy no la dan, les cuesta mucho.

Juan Carlos Rojas es de las figuras más señaladas de Saprissa (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

“Hay un 70% del equipo que hizo el tetracampeonato, no es como que usted diga que es como Heredia, que entre torneo y torneo bota siete jugadores, para mí es algo que está en la cabeza y nadie ve que se están haciendo mal las cosas, que no hay una autocrítica”.

“Siempre que les ponen micrófono no hay nadie que diga las cosas que están fallando, que reconozca que están mal cosas, todo está bien dicen, eso tiene que suceder, es un proceso natural, no veo que nadie asuma culpabilidades en el equipo, ahí siento que es donde está el problema”, opinó.

Aficionado no es tonto

Del lado la prensa la situación es similar, uno de los periodistas que ha sido crítico con el club es Anthony Porras de Radio Columbia, quien señaló varios aspectos.

“El aficionado del Saprissa es gente que sabe de fútbol, entiende de esto y está acostumbrada a ganar. El último año calendario solo han consumado fracasos en todo lado, no gana a nivel nacional, internacional y el presente del equipo es terrible”

“Cuando digo terrible me refiero a que luego de 25 años le ganó un equipo panameño, luego de más de cuatro años la Liga le gana en el Saprissa, Vladimir nunca había perdido un clásico en el Saprissa, están afuera de Copa Centroamericana ni irá a Concacaf”, dijo.

Vladimir Quesada también es muy cuestionado por los morados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más allá de lo deportivo para Porras sí hay un golpe a la credibilidad al ver que áreas como la económica tienen deudas importantes, reconocidas por el propio equipo.

“La afición ha perdido credibilidad en la institución porque los resultados deportivos son malos, porque hay una crisis económica y porque a pesar que han llegado dirigentes como Erick Lonis, de momento no se ven resultados, no florece, no salen frutos”, añadió.