¿Cuánto podría tardar Alajuelense en recuperar a Jeison Lucumí tras confirmar su lesión?

Alajuelense reportó la lesión de Jeison Lucumí. ¿Qué se puede interpretar tras el informe médico brindado por el club?

Por Sergio Alvarado

Alajuelense reveló este miércoles que el extremo Jeison Lucumí presenta una lesión muscular, cuyo tiempo de recuperación se definirá de acuerdo a su evolución.

¿Qué significa este diagnóstico y, con los datos disponibles, es posible estimar cuánto tiempo estará fuera de las canchas el colombiano?

15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Jeison Lucumí se lesionó en el juego ante Sporting FC. (JOHN DURAN/John Durán)

Lo único que dijeron los manudos sobre la lesión es que se trata de una dolencia muscular de segundo grado a nivel del cuádriceps de su pierna derecha.

Lesión muscular de Jeison Lucumí

Para explicar de qué se trata, hablamos con el doctor Willy Gálvez, uno de los especialistas en medicina deportiva más reconocidos de Costa Rica y con los datos ofrecidos no puede darse una certeza exacta de la recuperación.

“Cuando a uno le dicen cuádriceps, para el que no es médico o tiene conocimientos de la parte anatómica, recordar que el cuádriceps son cuatro músculos, el recto femolar y tres vastos, externo, lateral y medio, dependiendo del que sea tendremos una recuperación más rápida o más lenta.

“Uno normalmente quiere que sea el femolar el que menos se afecte, porque los vastos son muy nobles y evoluciona muy bonito y de allí buscamos cual parte del músculo es que se afectó, cada uno tiene diferentes de evoluciones”, destacó.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Jeison Lucumí se perderá el clásico del sábado ante Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cuánto tiempo estaría fuera?

Al referirse al “segundo grado”, Gálvez explicó que se trata de una ruptura parcial del músculo, la cual podría evolucionar a una total, catalogada como grado tres.

En términos sencillos, Jeison Lucumí sufrió un desgarro parcial en el muslo derecho. Según el doctor Willy Gálvez, el tiempo de baja depende de cuál de los cuatro músculos del cuádriceps se dañó: si la ruptura ocurrió en una zona “noble” (lejos del centro del músculo), el colombiano podría estar de regreso en dos o tres semanas.

Sin embargo, el médico advierte que el reporte de Alajuelense es muy general y, si la lesión resultara ser más profunda o afectara el músculo principal (recto femoral), el periodo de recuperación se extendería bastante más

Con la información tan básica que da el comunicado, estoy haciendo como decimos en buen tico, líneas a lo ciego, algo muy general, no podemos ser tan específico porque falta información”, destacó.

