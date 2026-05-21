El gran consejo que le dio Wílmer López a Santiago van der Putten es para quitarse el sombrero

Santiago van der Putten se confesó en el "Camerino" con el periodista Antonio Alfaro y con Wílmer López. (Programa Camerino / Youtube ElPato&Toño/Captura de video)

Wílmer López y Santiago van der Putten se sentaron a tener una conversación sincera y muy directa, junto al periodista Antonio Alfaro, en su canal de YouTube “El Pato y Toño”.

El consejo de Wílmer López que todo joven futbolista debería escuchar

En la charla, en un momento el Pato le dio un consejo al joven futbolista de esos que pueden salvar la carrera de cualquier muchacho que empieza en el deporte, a raíz de diversos casos que han ocurrido en el fútbol nacional y en su club, Alajuelense.

“Una cosa que le voy a decir yo, como un consejo, lo más fácil en el fútbol es agarrar una mala fama y lo más difícil es quitarse esa mala fama, porque por más que usted deje de hacer lo que hizo una o dos veces, después puede durar años haciéndolo todo bien, que la gente siempre te va a sacar lo malo”.

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La advertencia sobre redes sociales y exposición pública

“Eso es parte de lo que tiene que saber el futbolista actual con las redes sociales y tanta exposición que hay. Usted no se puede confiar en ningún lugar, ni con un amigo, cualquiera te toma una foto o te graba sin que te des cuenta y te expone”, comentó el exjugador.

Santiago es uno de los referentes de su generación, no solo en rendimiento sino también en su manejo fuera de la cancha, por lo que reconoció y aceptó cómo se mueven las cosas hoy.

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