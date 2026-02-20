El “Machillo” Ramírez confesó quiénes se bajaron del bus y quiénes están para jugar el Clásico

Óscar Ramírez reveló cómo se encuentran los lesionados de Alajuelense de cara al clásico ante Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, se refirió este viernes a la evolución de los cuatro futbolistas lesionados con los que no ha contado recientemente, con la mirada puesta en el clásico ante Saprissa de este sábado a las 8 p. m. en Tibás.

Anthony Hernández, Fernando Piñar, Joel Campbell y Ronald Matarrita son las figuras que superaron sus dolencias y regresaron a las prácticas esta semana, según confirmó el Machillo.

Entrenamiento vital en Alajuelense

El entrenamiento de este viernes será vital para tomar una decisión explicó el técnico.

“Pika (Anthony Hernández) entrenó, ahora vamos a hacer la última valoración para ver si no resiente. Piñar también entrenó y está un poquito más avanzado. Lo de Joel y Matarrita está parecido; vamos a evaluarlos ahora”, contó.

“El que más evolucionó fue Piñar. Vamos a ver a los tres en el entrenamiento para confirmar que no haya una situación ahí que los haga esperar. Han estado entrenando a un porcentaje, sin forzarlos para que no haya una ruptura o algo; con las pruebas veremos si no hay inconveniente para que puedan estar”, destacó.

Anthony Hernández tendrá pruebas que dirán si puede ser convocado ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Solo un descartado confirmado para el clásico

De esta manera el único jugador que queda descartado de antemano es el colombiano Jeison Lucumí, quien el miércoles se reportó con un lesión muscular grado dos en el cuadríceps derecho, por el que estará afuera algunas semanas.

El panorama rojinegro dependerá entonces de lo que ocurra en la última práctica antes del choque ante Saprissa, en un duelo que puede marcar el rumbo del torneo para ambos clubes.