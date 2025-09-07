¿Eran válidos los reclamos de Machillo Ramírez por jugar este sábado contra Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón programó el partido para este sábado basado en lo que disponía el reglamento (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, fue crítico este sábado sobre la programación del partido ante Pérez Zeledón e indicó desconocer el porqué se realizó en medio de una fecha FIFA con jugadores de su equipo en la Selección de Costa Rica.

Para el Machillo, la Unafut pudo haber programado el juego en otra fecha, pero ante la afirmación, revisamos el reglamento para ver si este facultaba una reprogramación y aunque es cierto que jugar este sábado podía perjudicarlos, el reglamento sí lo permite.

El Reglamento de Competición de la temporada 2025-206 explica que los partidos en el torneo son organizados entre acuerdo de la Unafut, los clubes locales y las televisoras.

LEA MÁS: Machillo Ramírez no pudo responder esta pregunta tras la derrota de Alajuelense en Pérez Zeledón

Para suspender o posponer un partido debe entrar en la lista de excepciones válida, por lo que las reprogramaciones son válidas solicitarlas de parte de cualquiera de las partes en ciestos casos. El reglamento contempla las convocatorias a las selecciones nacionales.

Los equipos pueden solicitar la reprogramación de partidos cuando tengan seis jugadores o más convocados a selecciones nacionales. (shu/FCRF)

“b) Cuando sea necesario colaborar con la preparación y/o participación de las selecciones nacionales y clubes participantes en torneos oficiales internacionales.

c) Cuando un club vea disminuida su planilla en al menos seis jugadores por convocatoria a fechas oficiales de competición internacional“, destaca el reglamento en su artículo 86.

Los manudos tenían solo cuatro convocados a la Selección de Costa Rica y ninguno a otras selecciones por lo que no cumplía con la reglamentación de los seis jugadores.

En la programación original del campeonato, el partido entre Guerreros y manudos estaba para el miércoles 10 de setiembre, al igual que otros tres juegos de la fecha siete que se jugarán a mitad de semana.

LEA MÁS: Machillo Ramírez se la jugó de esta manera contra Pérez Zeledón tras nueve bajas en Alajuelense

Óscar "Machillo" Ramírez se cuestionó el porqué de la programación del partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón este sábado. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

El reglamento faculta al equipo local programar los partidos a su gusto un día antes o después de la fecha original sin consultarle a nadie más que Unafut y la televisora, cuando se muevan fuera de ese plazo el reglamento dice qué aplica.

“En casos donde exista mutuo acuerdo entre los clubes participantes, y si a cierto del Comité de Competición, no hay una afectación o perjuicio hacia ningún club, y es beneficioso para la competición, los encuentros de las jornadas de fin de semana se pueden realizar en días entre semana (martes, miércoles o jueves) y los juegos programados para los miércoles, podrían adelantarse o atrasarse a días de juego de fin de semana (viernes, sábado, domingo o lunes)”, indica el artículo 84.

LEA MÁS: Henry Bejarano calificó de esta forma el gol de Alajuelense que terminó anulando el VAR

De tal forma, que para conseguir el cambio de fecha se necesita el acuerdo de ambos clubes, así como se varió el juego del Cartaginés, igual se hizo con este.