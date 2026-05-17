Erick Lonis confirma lo que ocurrirá con Gerald Taylor en Saprissa

Gerald Taylor se perdió el partido en Santa Bárbara por una sanción de dos partidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los jugadores más señalados en Saprissa tras perder la final del Clausura 2026 es Gerald Taylor, a quien la afición no le perdona la expulsión en el juego de ida de la serie disputada ante el Herediano.

Erick Lonis defiende a Gerald Taylor tras ola de críticas en Saprissa

Al lateral lo echaron por hacerle una seña obscena a Elías Aguilar, acción que vio el VAR y por el que lo sancionaron con dos partidos sin jugar por parte del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, castigo que muchos creen fue merecido.

Roberto Artavia, Hernán Medford y Erick Lonis reconocieron que fue un grave error del jugador, pero este domingo el gerente deportivo morado sorprendió al decir que para él al muchacho debieron imponerle solo una sanción económica.

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“Hay una sed de destruir”: fuerte mensaje de Lonis por el caso Taylor

Lonis además hizo un llamado a todos los que piden que despidan a Taylor a que reflexionen sobre el linchar a una persona públicamente por un error.

“Lo de Taylor a mí me llama la atención como hay una sed de señalar, pero no solo de señalar, sino de destruir a una persona que comete un error, eso a mí me sorprende en una sociedad civilizada”.

“Entonces que lo de Taylor no estuvo bien, pero, ¿quién soy yo para juzgar eso? Nosotros estuvimos en pleitos. Yo no estoy de acuerdo con la sanción, para mí debe ser económica, porque hay otras acciones que son de tarjeta amarilla y si lo agarra, le parte la pierna, hay que ver todas esas cosas", dijo en su programa Deporte Más en Canal 7.

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Erick Lonis afirma que sintió ansías de destruir a Gerald Taylor por un error. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lonis compara con errores que cualquiera pudo cometer

Para Erick, este tipo de situaciones son muy difíciles de prever y todas las personas en algún momento cometen un error grave del que luego se arrepienten.

“Acá la gente quiere quitarle el trabajo a alguien y dicen que la multa de tanto es muy poquito, entonces pregunto si es una cuestión de precio, le metemos cinco o diez millones, que embargue su casa y su carro y nos paseemos en la vida de él”.

“Creo que debe haber una consecuencia, pero debemos buscar la forma que eso no se repita, pero lamentablemente se va a repetir y no es que lo esté justificando, pero si usted que tiene más de 35 años en sus tiempos hubiera celulares con cámara, le hubieran cuestionado cosas peores, pero ahora todos somos perfectos y santos”.

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Taylor vence contrato hasta diciembre con Saprissa.