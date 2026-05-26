Erick Lonis confirmó que sucederá con Mariano Torres y Gerald Taylor en el Saprissa

Erick Lonis fue muy claro sobre el futuro de Mariano Torres y Gerald Taylor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres y Gerald Taylor son dos nombres cuyo futuro genera gran duda para muchos aficionados del Saprissa y más aún cuál es la postura del club con ellos. Precisamente, Erick Lonis lo aclaró este martes en conferencia de prensa.

La cabeza del Comité Deportivo de los tibaseños habló de forma específica por los dos casos, de quienes fue muy enfático en que el club quiere conservarlos.

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¿Se podría retirar Mariano Torres de una vez?

Sobre el capitán morado, afirmó que están negociando con él y que esperan en los próximos días poder hacer algún anuncio.

En un momento de la conferencia, el dirigente indicó que la llegada de jugadores como Andrey Soto, con buena base y manejo de la media, responde a que Mariano “se podría retirar en cualquier momento”.

Ante esa afirmación, La Teja le consultó a Lonis si existe alguna posibilidad de que el argentino cuelgue las botas ya y no siga jugando más al fútbol y su respuesta fue clara.

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Mariano Torres seguirá mínimo seis meses más en Saprissa según Erick Lonis. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es muy posible que juegue seis meses más y yo les voy a decir algo, con Mariano es muy fácil negociar; primero debo decir que sus números físicos son de altísimo rendimiento, desde el punto de vista futbolístico no hay nada que cuestionarle.

“Sobre los próximos seis meses, yo estoy casi seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. Hemos tenido avances en la conversación, no es tan difícil, ni siquiera es de dinero y no pasa por eso y seguramente nos vamos a poner de acuerdo”, afirmó.

Erick explicó que es tan abierta y sencilla la conversación con Torres que, cuando crean que ya es suficiente para él, lo aceptará sin problemas.

“En el momento que yo o nuestro cuerpo técnico le digamos que ya es suficiente, él va a estar tranquilo”, afirmó.

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Con Gerald Taylor quieren hacer todo lo posible para retenerlo

Gerald Taylor es una prioridad para el Saprissa según Erick Lonis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de Taylor, el dirigente aseguró que es un jugador de calidades futbolísticas muy importantes, por lo que quieren mantenerlo, pese a que han llegado ofertas por él. Su contrato vence en diciembre.

“Yo había hablado con Andrés (Imperiale, agente del jugador), que tenía una oferta para ir a Ecuador y, obviamente, nosotros no estábamos muy de acuerdo; hicimos algunos ajustes para que él se quedara en Saprissa.

“Es difícil cuando a usted se le presentan varias oportunidades para que un jugador nuestro vaya afuera, es difícil retenerlo, pero hemos hecho todo el esfuerzo y vamos a intentar hacerlo para retener a Gerald”, comentó.

Lonis destaca el valor de Taylor incluso pensando en la Selección

Para Lonis, un jugador de las características de Gerald no se ve tan seguido hoy por hoy.

“Gerald es uno de los centrales más rápidos que hay en el país y, si nos ponemos a ver, necesitamos centrales no solo en el fútbol nacional, sino a nivel de selección, porque ahora los centrales ya deben ser tan rápidos como los delanteros y hay que hacer un recuento sobre los defensas en ese puesto y no hay mucho de donde escoger.

“Retener a Gerald es primordial para el Saprissa, y para la selección nacional. Es muy rápido, muy potente, con mucha personalidad, juega de lateral, de central y ahora para enfrentar a los delanteros se necesita eso”, añadió.