Erick Lonis tiró un mensaje muy directo a los dirigentes ticos tras el caso de Alejandro Bran

Erick Lonis fue muy claro sobre el rol de los dirigentes en las redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo de Saprissa, realizó una amplia reflexión sobre lo ocurrido con Alejandro Bran, en la que señaló que la dirigencia también tiene una gran responsabilidad y debe ser firme al momento de tomar decisiones.

Las declaraciones del exguardameta morado generaron eco en distintos sectores del fútbol nacional, pero hubo una parte de su análisis que podría caer como un guante a más de un dirigente del balompié costarricense.

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Lonis cuestiona la influencia de las redes sociales en la dirigencia

Para Lonis, los dirigentes jamás deberían basar sus decisiones en lo que se comenta en las redes sociales ni permitir que estas influyan en la gestión deportiva de un club.

“Hoy algunos dirigentes le dan más importancia a lo que dicen las redes sociales que a hacer cosas por el alto rendimiento. En lo personal lo digo abiertamente, yo no sigo redes sociales ni me guío por lo que dicen; yo no leo esas cosas, es mi manera de ser.

“Yo tomo decisiones y hago lo que considere necesario para que Saprissa crezca y rinda mejor, al margen de lo que digan las redes. Yo no puedo entender el tomar decisiones que se basan en lo que sale en redes sociales y que tengan que ver con el alto rendimiento”.

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Juan Carlos Rojas solía estar constantemente en redes sociales durante el tiempo que dirigió Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

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“Los dirigentes no pueden estar pendientes de las redes”

El dirigente morado fue enfático en que quienes están al frente de los clubes deben concentrarse en su trabajo y no distraerse con el ruido externo que generan las plataformas digitales.

“Esas son cosas que no tienen por qué influir. Lo que pasa hoy no es un tema de las nuevas generaciones nada más, sino también de los dirigentes, que no pueden estar pendientes de las redes sociales para tomar una decisión.

“Es como los jugadores, no pueden depender de las redes sociales para saber si jugaron bien o mal, ellos tienen que saberlo, tienen datos, videos, aprender, sentirse; eso lo debe conocer cada uno, sin distraernos en los estímulos que no nos dejan ver ni rendir mejor”.