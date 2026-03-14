Torneo Nacional

Este es el primer estadio que visitó el Bocha Batista en el fútbol costarricense

Fernando Batista, entrenador de Costa Rica, cumple con con una de las tareas que afirmó tenía pendientes

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Por Sergio Alvarado
Fernando Batista fue al Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón.
Fernando Batista fue al Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Fernando “Bocha” Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, ya empezó de lleno con sus labores y este viernes se le vio cumpliendo una de sus tareas principales.

El argentino llegó al estadio Morera Soto a observar el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón por la fecha 12 del Clausura 2026, atento a cualquier movimiento interesante.

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Batista llegó acompañado al partido

Batista llegó junto a su cuerpo técnico, tal como lo mostró una imagen compartida por la Federación Costarricense de Fútbol.

Esta es la primera jornada en la que el Bocha va a los escenarios ticos, arrancó en la casa del campeón nacional, este sábado estará en Santa Bárbara y el domingo en Cartago para el choque entre Cartaginés y Saprissa.

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El Bocha presentó este viernes el primer llamado para un microciclo de entrenamientos y empezar a conocer los jugadores del medio local.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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