Este es el primer estadio que visitó el Bocha Batista en el fútbol costarricense

Fernando Batista fue al Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Fernando “Bocha” Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, ya empezó de lleno con sus labores y este viernes se le vio cumpliendo una de sus tareas principales.

El argentino llegó al estadio Morera Soto a observar el partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón por la fecha 12 del Clausura 2026, atento a cualquier movimiento interesante.

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Batista llegó acompañado al partido

Batista llegó junto a su cuerpo técnico, tal como lo mostró una imagen compartida por la Federación Costarricense de Fútbol.

Esta es la primera jornada en la que el Bocha va a los escenarios ticos, arrancó en la casa del campeón nacional, este sábado estará en Santa Bárbara y el domingo en Cartago para el choque entre Cartaginés y Saprissa.

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El Bocha presentó este viernes el primer llamado para un microciclo de entrenamientos y empezar a conocer los jugadores del medio local.