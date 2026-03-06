Esto dice un exárbitro sobre si Luis Paradela debió ser o no expulsado ante Sporting por esta falta

Luis Paradela realizó una falta fuerte que puso a hablar a muchos. (Mayela Lopez/Mayela López)

Luis Javier Paradela, extremo del Saprissa, estuvo en la mira de la polémica en el partido ante Sporting por una jugada en la que algunos reclamaron que debió ser expulsado.

A los 71 minutos, el cubano majó de manera dura el tobillo del defensor Fabio Coronado, la acción se ve muy aparatosa y dejó muy adolorido al albinegro.

El árbitro Juan Gabriel Calderón no dictaminó ningún tipo de sanción contra el morado, lo que generó los reclamos de los griegos, que pedían una tarjeta roja.

No era expulsión, según Henry Bejarano

Según Heny Bejarano, analista arbitral de La Teja, la acción no da para expulsión, pero sí para una tarjeta amarilla y explicó el porqué.

“Es amarilla por el punto de contacto en el que se da, es abajo del tobillo, lo que no da para expulsión. Además es amarilla por cortar un avance, si hubiera sido una patada con uso de fuerza, ahí si era roja”, destacó,

El arbitraje de Calderón no tuvo mayores errores y polémicas, por lo que se fue tranquilo.