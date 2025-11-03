Esto dijo Randy Ramírez tras ser convocado por primera vez a la Selección de Costa Rica

Una de las principales sorpresas en la lista del microciclo de la Selección de Costa Rica fue el llamado del extremo del Municipal Liberia, Randy Ramírez, quien por primera vez tendrá la oportunidad de vestir los colores de la Tricolor.

El pícaro jugador, de 21 años, ha sido una de las figuras del cuadro pampero en el Apertura 2025, donde suma cuatro goles y ha llamado la atención de muchos por sus características ofensivas y desparpajo dentro del campo.

“He trabajado mucho para que esto se me dé”

Randy Ramirez, del Municipal Liberia es de las novedades en el microciclo de la Selección de Costa Rica (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

En declaraciones brindadas por la oficina de prensa del cuadro Coyote a La Teja, el muchacho contó la ilusión que le genera finalmente tener esta oportunidad.

“Me emociona mucho estar en la lista de convocados del microciclo, he venido trabajando mucho para que las cosas se me den y ver que el esfuerzo ya está teniendo los frutos”.

“Es un sueño. Para todo futbolista representar a Costa Rica es un orgullo, estoy con toda la motivación de aportar todo lo bueno al equipo. Voy a trabajar mucho para estar en la lista final y representar a mi país”, explicó.

Alegría colectiva en Liberia por el llamado

Ramírez destacó que en el cuadro pampero tomaron su convocatoria como un logro grupal, un reconocimiento al esfuerzo de todos.

“Están muy emocionados con la noticia, siempre han estado apoyándome, que esté jugando y ver la convocatoria los alegró bastante. He recibido muchos mensajes de aliento de parte de ellos”

“He venido trabajando muy bien tanto física como mentalmente, me siento preparado, estamos muy enfocados en estar en zona de clasificación y cuando me llegó la noticia, me alegró mucho, pues en el equipo me han ayudado mucho para poder subir mi nivel”, opinó.

Randy Ramírez ha trabajado mucho para tener la oportunidad de ir a la Selección de Costa Rica. (Cortesía Municipal Liberia/Cortesía Municipal Liberia)

Sueña con estar ante Haití y Honduras

Randy peleará un lugar para que el próximo sábado esté en la lista de convocados de los futbolistas que estarán en los partidos ante Haití y Honduras, que definirán si Costa Rica clasifica o no la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.