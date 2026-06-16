Esto es lo que resta al estadio del Herediano para ser inaugurado ¿Cuándo estaría listo?

El estadio Rosabal Cordero será inaugurado dentro de pocos meses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los aficionados del Herediano pueden tener una certeza para el Apertura 2026 y es que este semestre finalmente conocerán su nueva casa, el renacido estadio Rosabal Cordero.

Herediano confirma que estrenará el nuevo Rosabal Cordero este torneo

En el Team están afinando todo para que a finales de agosto o en setiembre abran puertas y, tras seis años de mucho trabajo y espera, la casa de don Eladio reabra.

El inmueble, a lo externo, ya está muy adelantado y sus dirigentes explicaron qué es lo que hace falta para que den el punto de partida.

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Aquil Alí, socio de Fuerza Herediana, dijo que se encuentran “demasiado cerca de abrir” y que cuando se haga será con todo lo dispuesto, sin dejar nada a medias.

“Estamos empujándolo para agosto, pero puede ser entre la tercera semana de agosto o la primera semana de setiembre. Es un hecho que vamos a jugar aquí este torneo. Puede ser en las fechas finales de agosto o setiembre, pero vamos a jugar aquí”, dijo.

La obra del estadio ya alcanza un 85% de avance

Para ponerlo en términos de porcentajes, Alí dio una cifra bastante clara de que la apertura ya está encima.

“En términos de la obra gris estamos en un 85%, lo que después faltaría es la parte de detalles, pero en lo principal estamos muy adelantados”, añadió.

La colocación de los asientos y de la cancha son dos aspectos que empezarán también muy pronto para seguir dándole forma al proyecto.

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Aquil Alí explicó cómo van las obras en el estadio Rosabal Cordero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estadio contará adentro con locales comerciales abiertos todo el año

A lo interno, el estadio contará con mucho más que una cancha de fútbol, ya que tendrá diversos locales comerciales que estarán listos en los próximos meses.

“Adentro del estadio además tendremos unos 18 locales más que estarán en el segundo piso, que también estarán abiertos los 365 días del año. Esos vamos a abrirlos en un mes; ya esa parte estará abierta.

“Cuando abramos, no será solo la cancha, sino también los locales comerciales; todo estará abierto. Lo que posiblemente aún no tengamos listo son las oficinas y otras cosas que no son tan importantes, pues no le afectan a nadie, pero el caso del teje y maneje del estadio estará al 100% listo”, comentó.

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La Copa Centroamericana también está en los planes

Los florenses confirmaron que la idea también es disputar la Copa Centroamericana en esa cancha, aunque por un tema de calendario es casi seguro que no podrán hacerlo en la fase de grupos, por lo que jugarían en el Estadio Nacional.

Los cuartos de final del torneo regional serán en la primera semana de setiembre, por lo que esa fase podría quedar muy ajustada para la inauguración del recinto.

Sin embargo, si el equipo logra avanzar a las semifinales del certamen en octubre, el nuevo Rosabal Cordero ya estaría funcionando en su totalidad.