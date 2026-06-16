Herediano tendrá en el nuevo Rosabal Cordero una de las piezas más icónicas de su viejo estadio

Herediano rescató el rótulo del antiguo estadio Rosabal Cordero para ponérselo al nuevo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Quien pase por el noroeste del nuevo estadio Rosabal Cordero podrá ver en lo alto de una de sus entradas el rótulo que dice “Estadio CSH”, pero no se trata de una pieza común y corriente, sino tal vez una de las más emblemáticas en ese escenario.

El histórico rótulo del Rosabal Cordero vuelve a casa

Este lunes en el Team develaron la placa con el nombre, el cual es muy especial en su historia, pues es la misma que tiene el estadio desde 1948 y que sobrevivió al paso de los años y hasta la demolición del estadio.

En el 2020, cuando se tiró abajo la vieja casa, dichosamente el icónico letrero de metal no se destruyó, sino que se conservó para dicha del patrimonio histórico del Club Sport Herediano, el cual fue reconocido en un acto en el que estuvo presente toda su junta directiva.

LEA MÁS: Jafet Soto criticó con mucha dureza lo que califica como hipocresía y les envió un reto a diputados

Aquil Alí, Jafet Soto, Orlando Moreira y el nuevo socio de fuerza herediana, Tejraj Singh Hada, empresario de origen indio, y el alcalde del cantón de Heredia, Víctor González, fueron los encargados de hacer la develación del histórico rótulo.

“Ahora estábamos hablando de esto, que esa placa puede tener 80 años, somos afortunados que logramos salvarla en su momento cuando estábamos demoliendo, pero logramos rescatarla y es algo muy nuestro, un legado nuestro”, comentó Alí.

La develación del rotúlo fue todo un hito para la nueva administración de Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una pieza cargada de historia para el Herediano

Don Aquil afirmó que el acto de este lunes le llenó mucho el corazón y es una muestra muy clara que muy pronto ya se vienen grandes cosas, una gran señal.

En el acto incluso mostraron una fotografía en la que una familia florense sale posando con el viejo rótulo, mostrando su antigüedad y lo que ha representado.

LEA MÁS: Vea el mensaje de Jafet Soto al Herediano que hará derramar lágrimas de emoción a más de uno

El momento era tan especial que incluso, Singh, el empresario indio que se sumó al proyecto en febrero de este año, dio unas palabras en español, el cual ha ido aprendiendo poco a poco en un proyecto que está muy entusiasmado de estar.

“Estoy muy emocionado de unirme a una gran familia, estar en este acto para honrar los 105 años de historia. El club ha formado un legado extraordinario que está cerca de la apertura del mejor estadio de Centroamérica”, destacó.

El boulevard comercial del estadio ya está en funcionamiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El nuevo Rosabal Cordero también impulsa el desarrollo comercial

La develación de la placa no fue el único hecho este lunes, pues también inauguraron la avenida comercial del sector oeste, en el que ya el estadio florense cuenta con diversos negocios en funcionamiento como restaurantes, cafeterías, farmacias y otras tiendas.

LEA MÁS: Ya hay fecha: Herediano confirmó cuándo volverá al trabajo y cuántos fichajes prepara

Jafet Soto fue otro de los que comentó la emoción de ver cómo todo va tomando forma.

“Ha sido un proceso muy duro, de mucha cabeza, de trabajar 17-18 horas diarias, empezar a las 5 a.m. y terminar a las 9 o 10 p.m. y esto representa mucha satisfacción, aunque sea una parte, es una parte importante”.

“Hoy nos encontramos con la historia, una pieza que puede tener ochenta años, que no es fácil mantener, cuando estábamos demoliendo tuvimos los cuidados necesarios para que esa piedra tome vida y lo que toma vida es la foto que encontramos después donde hay una familia herediana, lo que le da la validez a nuestra historia y vida al estadio”.

La casa de don Eladio está muy cerca de reabrir puertas y en ella también hay espacio para la nostalgia.