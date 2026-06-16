Jafet Soto criticó con mucha dureza lo que califica como hipocresía y les envió un reto a diputados

Jafet Soto fue muy claro sobre porqué defiende el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto, presidente del Herediano, no se anduvo por las ramas para calificar con mucha dureza a los diputados que se han opuesto a aprobar la ley que permitiría el patrocinio de bebidas alcohólicas a eventos o equipos deportivos.

El proyecto de ley está en revisión por parte de la Sala Constitucional tras ser enviado por 16 legisladores de los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio para determinar si la iniciativa está en regla o es inconstitucional.

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El dirigente rojiamarillo fue muy crítico con los diputados que se oponen a la iniciativa y hasta los calificó de hipócritas por la postura que han tenido con otros temas.

“Esos de doble moral que salen hablando y tienen la oportunidad de hacerlo en un atrio tan importante como es la Asamblea Legislativa, deberían informarse un poco más, porque esos mismos que hablan sí quieren que la marihuana se haga legal.

“Yo no entiendo a esos que quieren que la marihuana se haga legal y que se venda normal. No entiendo cómo, no consumiendo alcohol, porque escuchen bien, no consumiendo alcohol, porque eso no le hace daño a nadie. Lo vemos en Champions League, UEFA, en el campeonato mexicano que se consume mucho acá”, comentó.

Diputados del Frente Amplio y algunos de Liberación Nacional se oponen al proyecto de patrocinio de bebidas alcohólicas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Soto cuestiona la postura de los diputados y les mandó un reto

Soto hizo un llamado a los diputados para que dejen prejuicios atrás y, según él, sean coherentes con su discurso y hasta dijo que se sentaría con ellos a debatir.

“Esa doble moral no sirve, no ayuda en nada, pero estos niños sí quieren legalizar la marihuana, porque al final esos son los que están ahí, niños. Yo no tendría problemas en sentarme con ninguna de esas personas a debatir qué prefieren en un país conservador como el nuestro en algunas cosas.

“¿Prefieren que haya publicidad de alcohol? ¡Publicidad! ¿No es vender alcohol o consumo de marihuana abierto en las calles y a la mano de nuestros estudiantes y de toda la gente que tenemos en el país?

“Yo no entiendo, la verdad, es que esa doble moral no va conmigo, entonces cuando quieran nos podemos sentar y podemos ver”, opinó.

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Jafet Soto defiende impacto económico para el deporte

Para Soto, este tipo de proyectos podría ayudar al deporte costarricense en general, desde el fútbol nacional hasta otras disciplinas, lo que podría dinamizar la escena deportiva del país.