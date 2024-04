Esto hará Pérez Zeledón si la Unafut no acepta su apelación por el juego ante Cartaginés

Pérez Zeledón insiste en que el juego ante Cartaginés no debe jugarse. (Pérez Zeledón)

El Municipal Pérez Zeledón sigue molesto con la Unafut por la forma en que han tratado la programación del juego contra el Club Sport Cartaginés, al punto que le revelaron a La Teja que jugarán bajo protesta si les rechazan la apelación con la que piden no jugar y que les den los tres puntos.

Olman Vega, gerente deportivo de los Guerreros de Sur, confirmó que este martes mandaron el reclamo y de paso contó lo que harán si le archivan la petición.

“El recurso está presentado porque la Unafut no manda las actas, ayer le pedimos las actas minutos antes de las 9 a.m. y respondieron que no las pueden mandar porque no están transcritas, al final de la tarde nos dijeron que no tuvieron tiempo de hacer el acta, eso es un desastre.

LEA MÁS: Gerente de Pérez Zeledón manda fuerte mensaje a Vicki Ross tras suspensión de partido contra Cartaginés

“Aún así vamos a jugar bajo protesta, pero sí presentamos el recurso de apelación de subsidio para el comité director”, explicó.

Vega agregó que el documento lo hicieron en 20 páginas, explicando los argumentos para hacer la solicitud, manteniendo la posición de que no se debe jugar el partido porque el argumento del Cartaginés, por el cierre del estadio por el Ministerio de Hacienda, no fue de fuerza mayor.