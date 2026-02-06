Estos son los hombres que eligió Hernán Medford para su primera alineación en Saprissa

Hernán Medford se la jugó con un once que combina juveniles y jugadores de experiencia en su debut como entrenador del Saprissa, en lo que será su segunda etapa en el Monstruo.

Los morados juegan este jueves a las 8 p.m en la Cueva ante Carmelita, en el partido de ida de los cuartos de final del torneo de Copa.

Hernán Medford debuta este jueves en el banquillo de Saprissa. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas no se guardó nada al hablar del regreso de Hernán Medford al Deportivo Saprissa

Por reglamento, los equipos deben cumplir un mínimo de 360 minutos con jugadores menores de 21 años, por lo que el Pelícano echó mano de cuatro juveniles: Julián González, Albert Barahona, Matías Elizondo y Derek Woodly

Pese a que se esperaba el debut del meta Isaac Alfaro, no entró en convocatoria.

La S sale con Minor Álvarez, Jorkaef Azofeifa, Julián González, Albert Barahona, Ricardo Blanco, Matías Elizondo, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Derek Woodly, Luis Paradela y Ariel Rodríguez.

Para Medford será la primera vez en el banquillo tibaseño tras 20 años lejos del club.

LEA MÁS: Nos devolvemos en el tiempo y le mostramos el paso de Hernán Medford como jugador del Saprissa