Exjugador de Saprissa y Alajuelense agarró un segundo aire en el extranjero y es figura de su club

Jossimar Pemberton lleva tres golea con el Diriangén en Nicaragua. (Facebook Diriangén/Facebook Diriangén)

El entrenador costarricense Alexander Vargas llegó en enero a Nicaragua para tomar las riendas del Diriangén, pero no lo hizo solo pues además de su asistente técnico, se llevó a una figura que conocía muy bien.

Al profe le dieron chance para llevar refuerzos de su confianza y allí es donde llamó al delantero Josimar Pemberton para que le eche un mano con el cuadro albinegro.

En entrevista con La Teja, el técnico nos contó que buscaba un jugador con esas características, pícaro, explosivo, por lo que pensó en el exjugador de Saprissa, Alajuelense, Cartaginés y Liberia entre otros clubes.

“Acá solo se pueden cinco extranjeros, entonces por eso solo me pude traer a Josimar Pemberton, que gracias a Dios le ha ido muy bien con asistencias, goles, la adaptación ha sido muy buena, entonces por eso no puede traer a más”, contó.

Alexander afirmó que Josimar ha sido un aliado, de esos jugadores que conocen su idea muy bien, por eso la adaptación no le fue complicada.

“A Josimar lo conozco muy bien, lo pude dirigir en Guadalupe y sé quién es desde hace muchísimos años, vino a ayudar a una idea que la ha ido agarrando poco a poco, el grupo lo ha acogido demasiado bien, cayó muy bien”, destacó.

Alexander Vargas afirma que Jossimar Pemberton lo ha ayudado mucho a transmitir su idea de juego en el Diriangén (Cortesía Alexander Vargas/Cortesía Alexander Vargas)

Un socio en el terreno de juego

El DT contó otro detalle por el que el atacante cayó muy bien que va más allá de lo futbolístico, una característica en la que aporta mucho ambiente.

“Él es una persona muy alegre, que te mantiene el camerino así, contento, alegre, vacila, con los jóvenes es muy bueno, sabe muy bien cómo hablarles, siempre les da mucho consejo. Está muy cerca de ellos, anda con ellos, los orienta mucho”

“Para el jugador nicaragüense la llegada de Josimar al Diriangén ha sido buenísima, han visto que es un muchacho que se esfuerza, que es humilde, que no se siente mal, ni mucho menos, sino siempre está ayudando. Al cuerpo técnico nos ayuda mucho, porque como conoce mi idea de juego, se la transmite a ellos en el campo”, contó.

En el Clausura 2026, Josimar suma tres goles en once partidos, una de las fichas de confianza de “Pipas”, como se le conoce al exentrenador del Herediano.