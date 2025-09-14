Extécnico del Herediano destapa cómo los jugadores pueden “hacerle la cama” a un entrenador

Alexander Vargas fue técnico del Herediano en el Clausura 2025. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Uno de los temas más delicados o hasta tabú en el mundo del fútbol es la famosa teoría que los jugadores “echan” técnicos, lo que muchos llaman “hacerle la cama”, tema del que futbolistas y entrenadores suelen rehuir referirse.

Alexander Vargas, exentrenador del Herediano, lo tocó de manera abierta y directa en una entrevista que tuvo en el programa A Fondo Con de FUTV, en el que afirmó que es algo que podría darse, pero no de la manera que la gente se imagina o lo comenta.

El DT afirma que él no cree ni nunca pensaría que un jugador salga a la cancha pensando en perder un partido o que haga mal las cosas a propósito, pero hay otra manera en la que podría verse un bajón, precisamente, en el momento que nadie los ve.

“Yo te voy a ser muy sincero y no es que me lo hayan hecho a mí o a otros entrenadores; yo estoy seguro que ningún jugador de este país quiere perder un partido, pero qué es lo que pasa. La famosa cama de la que habla mucha gente no se da durante el partido, sino durante la semana.

“¿Cómo? Porque no se entrenan bien, no ponen atención a un video, a una charla, no se alimentan como debe ser, trasnochan o se van de fiesta, esa es la manera que pasa", sostiene.

Alexander Vargas afirma que en el entrenamiento y afuera del campo es el lugar en el que jugador podría bajar la guardia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Para Vargas, a la hora de jugar, el mismo instinto de competencia del futbolista, no lo deja en la cancha salir a dejarse porque sí, pero con sus acciones o actitudes afuera del terreno de juego, puede provocar que su rendimiento sea malo.

“Yo le aseguro que ningún portero se quiere dejar hacer un gol, o alguien fallar un gol, lo que pasa es que durante la semana no tuvieron un buen entrenamiento, entonces para mí, por ahí es que va la situación”, comentó.

Pipas, como le apodan al exflorense, afirma que también sucede que la química con algún grupo en el algún momento cambia o se agota.

“Es un tema que yo no sé si a mí me la han hecho, creo que los jugadores conmigo se han compartido bien, pero allá cada uno. El otro día escuchaba a Kendall (Waston) y Dios sabrá, él ve todo de arriba, él sabe quién hace un mal entrenamiento, un mal gesto o quién pasa información”, añadió.

Vargas además del Team ha dirigido a otros clubes en primera división como Guadalupe FC, Puntarenas FC o Guanacasteca.