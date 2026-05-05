Expreparador físico de Alajuelense enfrentará serias consecuencias tras atropello a dos personas

Carlos Rojas (izquierda) era el asistente del preparador físico Juan Carlos Barrantes. (Instagram Juan Carlos Barrantes/Instagram)

Carlos Rojas, expreparador físico de Alajuelense, deberá enfrentar a la justicia tras atropellar a una mujer y una niña en Grecia tras manejar en estado de ebriedad.

Fiscalía confirma causa por lesiones culposas

Según confirmó la fiscalía de Grecia, se abrió una causa contra el hombre por el delito de lesiones culposas.

“La Fiscalía de Grecia informó que los hechos se investigan en la causa 26-000269-0331-PE, por el presunto delito de lesiones culposas. Al sospechoso se le identificó y reseñó, por lo que ahora está apegado al proceso, mientras la Policía Judicial remite las valoraciones del médico forense”, informó a La Teja tras la consulta de este medio.

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El despacho además indicó que el caso se encuentra en investigación.

¿Qué fue lo que sucedió con Rojas?

El accidente ocurrió la mañana del viernes 1.° de mayo, cuando un vehículo 4x4 perdió el control frente a un supermercado, en Grecia. En cuestión de segundos, el carro atropelló a dos personas y terminó estrellándose contra la estructura del local.

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Un oficial de tránsito confirmó que al conductor se le realizaron dos pruebas de alcoholemia. La primera habría arrojado 0,66 gramos de alcohol en sangre y la segunda, unos 30 minutos después, 0,57, ambas por encima del límite permitido en Costa Rica.

Por lo sucedido, Rojas fue despedido del cuadro rojinegro, según informó el club este lunes.