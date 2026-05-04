Más cambios en Alajuelense, esta es la última decisión que tomaron

Alajuelense interrumpirá entrenamientos hasta nombrar a su nuevo entrenador. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense continúa tomando decisiones tras quedar eliminados del Clausura 2026 en la primera ronda del certamen y la última tiene que ver con sus jugadores.

Los manudos tenían previstas dos semanas más de trabajo desde que se despidieron hace ocho días, pero este lunes decidieron parar entrenamientos por unos días.

El plan del club: microciclos, selecciones y recuperación

Ante la consulta de La Teja sobre el plan que realizarán en estos días, en el club nos explicaron en qué se enfocarán próximamente.

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“Ya no habrá más entrenamientos del plantel como tal en estos días, pero la próxima semana varios jugadores seguirán activos”.

“Pensamos que varios de nuestros jugadores estarán en microciclos con la Selección Mayor, otros más estarán convocados a selecciones menores, además de los jugadores que continúan en proceso de recuperación por lesión”, destacaron.

No son vacaciones: el plantel seguirá activo

En el León fueron claros de que no se trata de vacaciones, porque algunos seguirán con trabajos específicos.

“Aunque el equipo no tenga entrenamientos grupales programados, la mayoría del plantel se mantiene en actividad”, añadieron.

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A la espera del nuevo técnico para retomar el rumbo

Los manudos están a la espera de ver a quién nombran como su próximo técnico y una vez tomada esa decisión podrían retomar ya los trabajos.