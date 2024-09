Falta de equidad y justicia en el VAR divide a jugadores, técnicos, Unafut y analistas

El VAR llegó tarde al Morera Soto y generó polémica entre Alajuelense y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Equidad y justicia, son dos valores que la FIFA promueve como parte de sus valores, los cuales muchos en el fútbol nacional reclaman no se está cumpliendo con el uso del VAR en Costa Rica.

Partidos que arrancan sin el VAR porque no estuvo listo a tiempo y “hay que empezar”, otros partidos en los que sí se esperan, los problemas con el arranque del videoarbitraje han estado a la orden día.

Lo sucedido en el juego entre Alajuelense y Cartaginés es solo un ejemplo, la herramienta entró hasta el minuto 11, muy tarde para haber visto el codazo del alajuelense Anderson Cardozo, una clara tarjeta roja, de esas que se resuelven fáciles desde un VAR que todavía no había llegado.

LEA MÁS: ¿Anderson Canhoto podría ser sancionado por video? Cartaginés sorprende con su posición

Entre Puntarenas y el León el asunto fue más crítico, entró hasta el minuto 65 mientras que ha Saprissa le han atrasado dos partidos, ante Pérez Zeledón y Santos porque aún no estaba listo el VAR.

En la mejenga en el Ebal se “fue” dos veces, justo antes del inicio de la mejenga y luego al medio tiempo, por citar apenas algunos casos.

Técnicos como el brumoso Greivin Mora se quejaron este domingo, al igual que Douglas López quienes son del criterio que lo más legal y justo es que todo el partido se juegue con VAR, sino no se está siendo parejo tanto en ese choque como respecto a otros.

LEA MÁS: Técnico del Cartaginés fue claro sobre la expulsión que no recibió Alajuelense por problemas con el VAR

Las quejas hacia la Fedefútbol y cómo ha manejado el tema han sido diversas y para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja son justificadas.

“Si FIFA habla de equidad y justicia, ¿cómo van a operar un VAR en estas condiciones? Lo sucedido en el partido de Cartaginés y Alajuelense es un buen ejemplo cuando tuvo que haber un expulsado. Estoy de acuerdo que sino hay VAR al inicio del partido, no se utlice en ese juego, tendría que haber una orden de Horacio Elizondo (presidente de la Comisión de Arbitraje) al respecto”

“No hay equidad y justicia que el VAR llegue al minuto 12 ¿Y lo qué pasó anteriormente en el partido? ¿Y lo que pasó antes en otros juegos como en Puntarenas que llegó a los 65? ¿Para qué vamos a tener VAR así? Yo estoy de acuerdo que si no hay VAR al inicio del juego no puede haber más, pues no es parejo, en eso le doy la razón a la gente de Cartago”, explicó.

La implementación del VAR lleva tres jornadas cargadas de polémica. (Jorge Navarro para La Nacion )

Para Henry, la manera tan precisada y acelerada como se implementó el VAR en Costa Rica fue un error, pues si no se estaba listo aún lo mejor era esperarse al otro torneo cuando no hubiera fallas.

“Querían poner el VAR rapidísimo para no sé a quien rajarle que somos la tercer mejor liga de Concacaf, quisieron hacerlo tan rápido que así no funciona un VAR, ¿Por qué no se esperaron al otro torneo ya con todas las pruebas, condiciones y buena red, eso es lo que está pasando, es lo que estamos viendo, por querer hacer las cosas rápido, vea lo que pasa”, dijo.

LEA MÁS: Douglas López explotó contra el VAR y el arbitraje por una “casualidad” sucedida ante Alajuelense

Le escribimos a la Fedefútbol, vía correo electrónico, como encargados del VAR para que respondieran a estos cuestionamientos, pero al cierre de la nota (para variar) no habían contestado.

Unafut pide paciencia con el VAR

Por el lado de la Unafut, piden paciencia con el tema y a su parecer la experiencia ha sido buena a pesar de los atrasos y los problemas que según dicen, ya Horacio Elizondo había previsto que podían ocurrir durante el primer semestre como suele pasar con todo sistema.

Victoria Ross, presidenta de la organización, indicó a La Teja, a pesar de las palabras de entrenadores y jugadores, que no han recibido ninguna queja formal o nota de parte de ninguno de los clubes asociados.

Victoria Ross contó que Horacio Elizondo dejó claro los fallos que podría tener el VAR en su inicio. (JOHN DURAN)

“En la conferencia de prensa de lanzamiento del VAR hablamos mucho del manejo de expectativas, de lo que sería el arranque del VAR para este primer semestre. Uno quisiera que arrancara todo de cien, pero en la normalidad, lo que es el inicio en la implementación sí hay ajustes por hacer, pero sí es muy positivo ya contar con esta herramienta de primer mundo para una mejor gestión de los partidos.

“Yo esperaría que para el próximo torneo todo funcione sin contratiempos, ese el anhelo que tenemos nosotros. Todo el proceso de implementación lo hace la Federación pero nosotros estamos de cerca viendo en qué se puede ayudar y operar de la mejorar manera”, destacó Ross.

LEA MÁS: Celso Borges contradice al Cartaginés sobre el VAR y su aplicación en Costa Rica

Para ella no se ha faltado a la equidad o justicia como señalaron en el Cartaginés, pues con todos los equipos se habló que en los partidos podían pasar estas situaciones al inicio y todos lo aceptaron.

“Abrimos un espacio para que supieran que expectativa tener del VAR, tuvieron mucha amplitud quienes asistieron. No sé si el entrenador del Cartaginés estuvo presente, pero sí sus representantes estuvieron cuando todas las cuestiones técnicas, cuando se aplica y cuando no”, dijo.

Ross fue enfática en que los problemas que se han dado son técnicos, en la que los clubes, Unafut o los árbitros no son los que mandan, pero llegaron a un acuerdo previamente de jugar de esta manera.