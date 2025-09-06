Famoso analista mexicano despedazó trabajo de su compatriota en partido entre Costa Rica y Nicaragua

Marco Antonio Ortiz se equivocó al brindar un penal a Nicaragua. Es un árbitro que ha estado en diversas polémicas, hasta por pedirle un autógrafo a Lionel Messi en un partido. (AFP/AFP)

El trabajo del réferi mexicano Marco Antonio Ruiz en el partido entre Nicaragua y Costa Rica fue polémico y muy cuestionado por algunas de sus decisiones.

Una de los principales yerros que le atribuyen al silbatero fue el penal que pitó a favor de Nicaragua, el cual según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja no lo era, criterio al que se le sumó Fernando Guerrero, analista arbitral de la cadena TUDN.

Fernando Guerrero es analista arbitral en México y tuvo una larga carrera en el arbitraje. (Tomada de Mediotiempo.com/Tomada de Mediotiempo.com)

El Cantante, como le apodan al exárbitro, atacó el trabajo de su compatriota y más allá de señalar sus errores, indicó que Ruiz anda en un nivel bajo desde hace rato.

“Esto no era penal a favor de Nicaragua, sí existe un contacto del defensor de Costa Rica, pero es fuera del área. No encuentra su nivel Marco el gato Ortiz @Concacaf #arbitro y #var desafinados", escribió en su cuenta de X.

Este penal de Byron Bonilla para Nicaragua ante Costa Rica no debió darse según el analista mexicano Fernando Guerrero. (Fenifut/Fenifut)

Ésto #noerapenal a favor de @Fenifutnica si existe un contacto del defensor de @fedefutbolcrc es fuera del área.

No encuentra su nivel Marco el gato Ortiz 🇲🇽 @Concacaf #arbitro y #var desafinados 😵‍💫🥴❌️ pic.twitter.com/6jTqaTfcGq — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) September 6, 2025

Durante el partido, el réferi también expulsó al nicaragüense Jeison Coronel en una jugada que parece bastante rigurosa.