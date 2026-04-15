Fedefútbol confirmó los únicos fogueos que tendrá previo al mundial de Norteamérica 2026

Fernando Batista tendrá dos partidos más de fogueos ante Colombia e Inglaterra en la próxima fecha FIFA. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este martes que, para la siguiente fecha FIFA, solamente tendrá dos fogueos previo a lo que será el Mundial 2026.

Mediante un comunicado de prensa, destacaron que únicamente jugarán ante Colombia e Inglaterra, como ya se sabía de antemano y descartó la opción de un tercer amistoso.

LEA MÁS: Esta es la cruda confesión de Fernando Batista tras el vergonzoso 5-0 de la Sele ante Irán

“La decisión se ha tomado con el fin de que el equipo tenga mayor tiempo de concentración con el Cuerpo Técnico”

“El partido del 29 de mayo contra los cafeteros se realizará en El Campín, Bogotá, y significará la despedida de la selección colombiana previo a su traslado a Estados Unidos. La hora de este encuentro aún no ha sido confirmada por los organizadores”.

“En el caso del juego ante Inglaterra, el 10 de junio, se realizará en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Florida, a las 2:00 p. m. hora de Costa Rica”, destacaron.

LEA MÁS: Bocha Batista tiró, sin pelos en la lengua, cuál es la mayor necesidad que tiene la Selección de Costa Rica

Hasta el momento, el cuerpo técnico dirigido por Fernando “Bocha” Batista suma solo dos amistosos. Un empate a dos ante Jordania y una estruendosa derrota 5-0 ante Irán, en fogueos disputados a finales de marzo en Turquía.

Luego de estos partidos, Costa Rica no tendría más actividad hasta setiembre, cuando se realice la próxima fecha FIFA con el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, en la cual se disputarán las cuatro jornadas de la fase de grupos.