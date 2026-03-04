Prensa deportiva tica fue muy sincera sobre la primera impresión que le dio Fernando Batista

Fernando Batista tiene el beneficio de la duda con los medios en el arranque como DT de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La prensa deportiva costarricense fue franca y directa sobre la primera impresión que le dejó Fernando “Bocha” Batista, tras su presentación como entrenador de la Selección de Costa Rica.

El argentino se mostró sereno y muy directo en sus respuestas, una de las principales características que le destacaron los comunicadores a los que les consultamos.

La Teja habló con Eduardo Castillo de Teletica Radio, Andrés Chaves de Tigo Sports, Estefan Monge de Grupo Extra, Mariela Jiménez de Repretel, Anthony Porras de Radio Columbia, Hermes Solano de El Observador, José Ríos de YashinQuesada.com, Milton Montenegro de La Nación y Daniel Jiménez de Teletica.com.

Todos le dieron el beneficio de la duda al Bocha en su arranque, porque como lo señaló la Pitón Porras, al inicio todo suele ser muy tranquilo.

“El primer día siempre es muy sencillo, muy cordial y ameno, todavía no hay crítica, pero me pareció un técnico sencillo, al grano con las respuestas, tampoco hubo preguntas muy complicadas. Ya luego veremos, cuando vengan los momentos complicados, cómo se comportará ante la prensa”, opinó.

Eduardo Castillo, de Teletica, lo comparó con las primeras citas, donde hay timidez al inicio, pero todo muy tranquilo y expectativa de qué puede pasar.

Por su parte, Andrés Chaves, de Tigo Sports, destacó que el Bocha es un tipo ecuánime al que difícilmente se le verá salido de sus casillas.

“Lo vi muy tranquilo, una forma de expresarse muy ecuánime, pero el ambiente en este momento no está en contra y siento que este ambiente que se generó es que dentro de las opciones que había era el menos malo y eso le ayuda a que no sea negativo el ambiente de primera entrada”, dijo.

Adicionalmente, Mariela Jiménez de Deportes Repretel, dijo que notó mucha amplitud con el Bocha con los medios, lo que esperará a ver hasta cuándo se da.

“Intentó ser lo más transparente y directo posible, eso es positivo, me dejó muy buenas sensaciones de primera entrada”, comentó.

El tiempo dirá si está cordialidad se mantiene en el tiempo y hasta cuándo durará la luna de miel con los medios, pues en muchos casos, suele durar poco.