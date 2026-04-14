Fernán Faerron jugará en España y nos contó por qué su esposa Laura Ortega es la más feliz

Fernán Faerron, defensor del Cartaginés, se mudará a España en los próximos meses, hecho que confirmó luego del encuentro ante el Herediano, del pasado viernes.

Laura Ortega y Fernán Faerron se sienten muy ilusionados en marcharse a España. (Instagram/Tomada de Instagram)

El futbolista comentó que tiene todo amarrado con un equipo español de la segunda división, y el cual tiene posibilidades de ascender a primera división, por lo que está a la espera de ver qué es lo que sucede con el club.

De esta manera, el jugador confirmó que se irá a este país europeo junto a su esposa Laura Ortega y su pequeña hija Elisa, algo que los tiene muy emocionados.

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“Es un cambio de vida grande; ya hemos estado buscando apartamentos, casas, junto a mi esposa; imagínate para mi hija lo que es crecer en Europa, sería algo totalmente diferente. Ella tiene un año y cuatro meses; sentimos que sería un cambio de vida importante, un lugar menos peligroso, poder salir a comprar café, al parque, a caminar. El año pasado estuvimos por allá y vimos todo”, comentó.

Fernán indicó a La Teja que su pareja siente que allá puede ser un lugar que laboralmente sea muy importante para los dos.

“Ya había hablado del tema de la influencia que ella tiene y que estar allá puede ser muy bueno en eso, que para todos puede ser un cambio muy importante”, comentó.

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Fernán Faerron dejará al Cartaginés al finalizar la temporada. (Rafael Pacheco Granados/Cartaginés vs. Saprissa)

¿Qué es lo que espera a Faerron en España? Una oportunidad que puede ser la que hace mucho tiempo estaba esperando y un salto de calidad en su carrera.

“He estado hablando con mi representante y todo eso está firme; como ya dije, hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil y listo. Veremos si el equipo sube a primera o si se mantiene en segunda, pero ahí vamos a estar. Se tomarán acciones dependiendo de qué pase.

“No es que depende de que el equipo ascienda, pero se manejan cosas diferentes, son otros perfiles, pero siempre voy a estar vinculado a ellos”, comentó.

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A falta de siete jornadas para que acabe la segunda división de España, el panorama para ascender sigue abierto para al menos ocho equipos, dado que en aquella liga ascienden los dos primeros lugares, puestos en los cuales están el Racing Santander y el Deportivo La Coruña en este momento.

Luego se juega un repechaje del tercero al sexto lugar de la tabla, los cuales son Almería, Málaga, Burgos y el Castellón, mientras que Las Palmas y el Eibar pelean por meterse.

“Sería un salto de muchísima calidad, para el que me siento totalmente preparado, porque además será algo totalmente diferente, perteneciendo por completo al club, no un préstamo como me ha tocado antes, los que lastimosamente no eran con opción a compra y me tenía que devolver; ahora sería un contrato de dos años”, añadió.

El zaguero jugó anteriormente en Noruega y Ucrania como legionario.