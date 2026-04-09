Laura Ortega tira fuego porque estaban hablando de ella a sus espaldas y hace tajante advertencia

La creadora de contenido Laura Ortega explotó este miércoles en TikTok luego de descubrir que estaban hablando mal de ella en los comentarios de una publicación que, según explicó, ni siquiera tenía relación con su persona.

“Todo sapo muere estripado”, dijo Ortega en un video donde dejó claro que no seguirá permitiendo ataques ni comentarios que, según afirma, distorsionan la realidad.

Laura Ortega advirtió que no se quedará más callada frente a lo que dicen sobre ella. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

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El comentario que la hizo estallar

Todo comenzó cuando la influencer se puso a leer los comentarios en una publicación sobre otra creadora de contenido. Sin embargo, se llevó una sorpresa al ver que algunos usuarios la mencionaban directamente.

“No sé por qué me salieron primero los comentarios míos, no entiendo qué tenía que ver ahí, pero bueno. Un comentario decía que Laura Ortega me tiene bloqueada, y bueno, sí amiga, es posible, yo soy una persona que bloquea a cualquiera que me haga comentarios pasivo-agresivos o que comente de mi maternidad o lo que sea”, expresó.

La acusación que desató la polémica

La situación escaló cuando una usuaria aseguró que también estaba bloqueada por Laura Ortega, afirmando una razón que la influencer desmintió públicamente.

Según ese comentario, Ortega la habría bloqueado porque “cuando le regalamos los espejos de mi empresa, no le gustó”, algo que incluso vinculaban con una supuesta decisión de retirar el producto para proteger la marca.

Laura responde con pruebas y versión completa

Ante esto, la influencer decidió defenderse y explicar lo ocurrido hace dos años, cuando realizó una colaboración con una empresa para la instalación de espejos en su casa en La Guácima.

Según detalló, el trabajo no cumplió con las expectativas, por lo que decidió romper la relación comercial y pagar únicamente por un espejo que sí estaba bien instalado.

“El primero en notar que todo estaba mal fue Fernán (Faerron, su esposo). Los espejos estaban deformes, con arcos quebrados o como que no se unían. No puedo decirle que el trabajo era bueno. Por eso le escribí. Yo no le hago publicidad a cosas que no están bien hechas porque para mí es engañar a la gente y esto fue lo que dije en este audio”, dijo Laura.

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Laura Ortega estalla en redes: “Todo sapo muere estripado”

“Estoy cansada de quedarme callada”

La creadora también reprodujo un audio del reclamo que hizo en su momento y aseguró que nunca habló públicamente del tema para no afectar a la marca.

“No sé qué dije mal para que ella se hubiera puesto a compartir esto de mí. Esto nunca había salido de mi boca , yo nunca habría hablado de tu marca en la vida, porque soy la legítima sapa que piensa que la gente merece una segunda oportunidad y sé que mi voz tiene un impacto y por lo mismo no quería hablar lo que pasó con tu marca.

“Vos decidiste atacarme a mí y yo siempre he pecado de callarme y de aguantar que la gente me pase por encima y estoy cansada de eso. Si usted me ataca con cosas tergiversadas para hacerme quedar mal en un lugar donde están hablando mierda mío, me voy a tener que defender”, dijo.

Molesta por comentarios sobre su embarazo

Otro punto que la molestó fue que la usuaria mencionara que en ese momento estaba embarazada, sugiriendo que eso pudo influir en su reacción.

“Es injusto que te metas con el embarazo y las hormonas de tu embarazo”, destacó.

Advertencia final: no se quedará callada

Finalmente, Laura Ortega dejó claro que su postura cambiará de ahora en adelante.

“Esto de quedarme callada y dejar que las cosa pasen no ha salido bien y se ha prestado para que la gente crea que soy una suavecita o que pueden hablar lo que sea mío y que no van a tener consecuencias”, finalizó.

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