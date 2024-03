Gerente de Alajuelense confesó el detalle que lo convenció para contratar a Alexandre Guimaraes

Para Javier Santamaría apenas conoció a Alexandre Guimaraes, supo que era el indicado para el puesto de entrenador. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando Javier Santamaría, gerente deportivo de Alajuelense, se reunió con el presidente Joseph Joseph y Alexandre Guimaraes para finiquitar la contratación del técnico, apenas le tomó cinco minutos para entender que era la persona correcta.

El español reconoció, en la conferencia de prensa de presentación del entrenador, que desde que conoció a Guima supo que no tenían que buscar más, pues tuvo un flechazo directo.

“Conoces de los flechazos a primera vista, cuando ves a alguien y dices ‘uuuyyy, esta es la persona’. Pasó con el señor, así te lo digo. Aunque parezca irónico, cuando entró a la casa de don Joseph lo tuve bien claro, cinco minutos de conversación fueron suficientes para entender que él era la persona indicada, en el momento indicado, para la posición indicada”, explicó.

El contrato se firmó hasta diciembre del 2024, plazo con el que ambos se sienten muy cómodos, porque además entienden que los resultados son los que marcan todo. Una negociación tan sencilla como la que tuvieron los tranquiliza para que en caso de negociar de nuevo no habrá problema.

“Cuando dos personas quieren llegar a un acuerdo, cuando una institución como Alajuela me propone venir, la escogencia para estar acá fue muy fácil. Quería estar en un club que me pudiera dar las condiciones de trabajo para desarrollar con la gente que está conmigo. La situación que atraviesa Alajuela no es nueva para mí y confiamos en sacarla adelante”, destacó por su parte Guima.

El estretega llegó junto con el auxiliar técnico Juliano Silveira y el preparador físico Martinho Do Prado, ambos de nacionalidad brasileña, y Bryan Ruiz como su otro asistente, requisitos que en la Liga aceptaron.

