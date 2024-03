Las primeras palabras de Alexandre Guimaraes como técnico de Alajuelense

12/03/2024 Turrucares. Este martes fue presentado Alexandre Borges Guimaraes como nuevo director técnico de Liga Deportiva Alajuelense, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). A Guima lo acompañarán dos brasileños y Bryan Ruiz, quienes fueron presentados por el gerente deportivo, Javier Santamaría. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Alexandre Guimaraes dio sus primeras palabras como entrenador de Alajuelense y en las primeras de tanteo como era esperable le consultaron sobre su pasado en el Saprissa y el famoso ADN.

A Guima le cuestionaron que en ocasiones anteriores hasta dijo que por su pasado en el Monstruo no se veía en la Liga.

“Yo no voy a negar cuál es mi pasado, sobre ese pasado he construido una carrera en la que he sido exitoso y he ganado muchas cosas, pero ahora mi prioridad y lo más importantes es el presente.

“Yo el ADN que conozco y el que he tratado a muchos jugadores, es ganar, el ADN es ganar, por eso he decidido venir acá, el ADN es ganar, eso es lo que se quiere este club y lo que venimos a buscar”, dijo.

Sobre cómo se dio su llegada, la explicó en cortito.

“Cuando dos personas quieren llegar a un acuerdo, cuando una institución como Alajuela me propone venir, la escogencia fue muy fácil, ya he vivido estas situaciones que está pasando la Liga, estar en un club que me da las condiciones de trabajo para que pueda venir la gente que está conmigo. No es una situación nueva lo que vive Alajuela, pero tenemos todo para sacarlo adelante”, aseguró.

Sobre si estará este jueves en el banquillo ante el New England Revolution por la Copa de Campeones de Concacaf, afirmó que si hay posibilidad de inscribirlo, está dispuesto por completo.

“Nosotros acá cuando tuvimos la reunión me plantearon la posibilidad de arrancar de una vez y nunca le he rehuido a este tipo de retos, casi toda mi carrera ha sido así, con este tipo de desafíos, vamos, vamos con todo”.

Cuando le consultaron porqué su contrato es hasta diciembre del 2024, dijo que en el fútbol el tema de los plazos es muy relativo y a veces da lo mismo tener un contrato largo o no.

“Yo por mí me quedo acá hasta que me retire como entrenador, estoy cerrando un círculo y lo estoy cerrando en un equipo que me da todas las condiciones y lo hace bien, acá nos mantienen los resultados, no quiero pensar más allá del 2024, acá venimos a ser campeones”.