Gustavo Alfaro revive la eliminación de Costa Rica y lanza sincera frase: “Me dolió”

Extécnico de la Selección de Costa Rica hizo un análisis muy sincero de lo que fue la eliminación de Costa Rica rumbo a Mundial de Norteamérica 2026

Por Sergio Alvarado

Gustavo Alfaro apareció en el sorteo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 como técnico de la Selección de Paraguay y, en medio de muchas preguntas, hubo una sobre Costa Rica.

El Lechuga fue quien inició el proceso rumbo a la Copa del Mundo y en agosto del 2024 dejó la Tricolor por una mejor oferta con los guaraníes, selección con la que clasificó holgadamente.

El análisis de Alfaro sobre la eliminación de Costa Rica

01/02/2024 Estadio Nacional. Conferencia de prensa con el director técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, previo al partido amistoso de la Selección Nacional de Costa Rica ante su similar de El Salvaldor. Foto: Rafael Pacheco Granados.
Gustavo Alfaro dirigió a Costa Rica por nueve meses. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista Yashin Quesada estuvo en el sorteo y pudo preguntarle al argentino sobre la eliminación de los ticos, un análisis en el que fue muy sincero.

Cuando Quesada le indicó que era de Costa Rica, tuvo un gesto de sorpresa, pero luego contestó de manera muy amable y extensa.

Honestamente, me encontré un país muy lindo, muy dispuesto, pero con una complejidad muy grande. A Costa Rica hoy le duele porque venía de cuatro mundiales (en realidad son tres) consecutivos, por eso dolió haber quedado al margen.

Había que iniciar un recambio generacional, con toda la complejidad que eso significa. Así como la imagen del 2010 pesaba en Paraguay, la imagen del 2014 pesaba en Costa Rica; la única diferencia es que Costa Rica estaba yendo a los mundiales y Paraguay no había podido”, contó.

El recambio generacional y los elogios de rivales

Gustavo Alfaro recordó el partido de Costa Rica ante Brasil en la Copa América 2024. (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

El Lechuga explicó que se encontró a un grupo muy joven al que había que darle respaldo y confianza, y contó una anécdota sobre los halagos que le llegaron de los rivales.

“El recambio generacional lo iniciamos, empezamos la Copa América con el plantel más joven de la Copa América. Todavía ayer estaba hablando con Carlo Ancelotti y el secretario técnico de selecciones nacionales de Brasil y me decían: ‘Cuando jugamos con Costa Rica no les pudimos centrar’. Hablamos del partido Costa Rica–Brasil y todo lo que había significado”, dijo.

Su relación constante con la Fedefútbol y jugadores

Alfaro sorprendió al decir que hablaba de manera habitual con el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, y con jugadores del plantel.

Gustavo Alfaro, nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, junto con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Fotografía: Cristian Brenes
Gustavo Alfaro indicó que durante la eliminatoria habló constamente con Osael Maroto.

“Yo hablaba permanentemente con Osael (Maroto), con los jugadores, que me mandaban mensajes y a uno le dolió que Costa Rica quede al margen. Lo único que les puedo decir es lo que me enseñó la historia, porque lo aplico para mí.

“Muchas veces las crisis te ofrecen oportunidades, si dejás que las crisis te arrastren, te quedás enganchado y no vas a avanzar. Si las crisis las transformás rápidamente, las convertís en una oportunidad”, indicó.

La lección que deja un fracaso

Alfaro cerró haciendo una reflexión sobre la mentalidad y actitud que se debe tener luego del fracaso de no ir a la Copa del Mundo.

“Nos pasó de pronto haber errado un penal contra Venezuela a los 42 minutos que nos dejaba afuera del Mundial, (Julio) Enciso me pedía el cambio y yo le dije: ‘Yo lo vi errar penales a Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, pero a ninguno lo vi pedir un cambio, sino redoblar esfuerzos’.

“Él me dijo: ‘Profe cuente conmigo’ y ese vestuario transformó una crisis que se estaba yendo un Mundial en una oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces las crisis te arrastran. Una crisis te puede sacar de un Mundial, pero también puede ser una oportunidad, depende de cómo vos la quieras ver. Todos los fracasos que he tenido en mi vida y mi carrera fueron el punto de partida del éxito que vino después", finalizó.

