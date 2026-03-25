Haxzel Quirós vive un renacer en Herediano y la Selección tras superar un duro golpe mental

guadalupe vs HeredianoFotografías: @its_yuli.capture (Yuli capture/@its_yuli.capture)

Haxzel Quirós ha sido de las principales figuras del Herediano durante el Clausura 2026, un infaltable en el once de José Giacone.

El resurgir de Haxzel Quirós en Herediano durante el Clausura 2026

El buen momento que vive el lateral rojiamarillo lo tiene hasta en la Selección de Costa Rica y llegó tras reponerse de situaciones que afirma le costaron mentalmente.

De manera muy sincera y autocrítica, Quirós fue el primero en decir que el semestre pasado le costó mucho, que tuvo que afinar cosas especialmente en lo mental.

“En la mentalidad, en eso, si uno es fuerte en esta parte, va a fallar mucho; en esa parte creo que fui muy débil mentalmente, me pasó factura en todo, en selección, en el club, en todo, es algo que trabajé porque me costó”, comentó.

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El impacto del golpe anímico tras el fracaso de Herediano y la Sele

Los florenses tuvieron un torneo muy complicado en el que quedaron fuera de semifinales por primera vez en 17 años y además la Sele quedó fuera del Mundial, por lo que de todo ese ambiente al defensor le costó salir bien.

“Ahora me siento muy bien, tranquilo, sobre todo confiando en Dios en hacer las cosas bien. Yo soy muy creyente, siempre me he apoyado mucho ahí. Hoy por hoy siento paz y que todo lo que tenga que ser, va a ser; me he agarrado de ahí”, explicó.

Quirós además suma dos goles en el torneo en el que tiene 1.013 minutos, según Unafut.

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Nuevo proceso en la Selección de Costa Rica con Fernando Batista

Sobre su llegada a la Tricolor, afirma que se siente con mucha confianza de arrancar desde cero un nuevo proceso ahora al mando del argentino Fernando “Bocha” Batista.

“Es un nuevo proceso en el que hay que enfocarse mucho en lo que viene, con nuevos jugadores, que es lo que el profe está haciendo. Hay mucha competencia y ser llamado a esa primera lista es muy importante para uno, pero no te asegura nada; hay que ir a tratar de hacer las cosas para seguir siendo llamado.

“Venimos de un microciclo muy corto de tres días, pero creo que se trabajó bien, fue muy provechoso. El profe nos dijo que estaba muy contento con lo que había visto y se llevó buenas sensaciones. Él fue enfático en que le gusta dar la oportunidad a todos y a los jóvenes; eso nos motiva a todos para poder seguir trabajando”, comentó.