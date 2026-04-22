Henry Bejarano revela la razón por la que un árbitro nacional perdió su campo para el Mundial 2026

Benjamín Pineda fue uno de los primeros árbitros ticos que obtuvieron la certificación del VAR. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La cuota de árbitros costarricenses en Norteamérica 2026 pudo ser mayor, pero un silbatero habría sido descartado a última hora por su nivel y rendimiento.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, nos reveló que Benjamín Pineda tenía grandes opciones para ir a la Copa del Mundo, pero que lo terminaron bajando.

Para el exárbitro, todas las polémicas alrededor del silbatero durante este torneo —tanto en el manejo del VAR como cuando fue árbitro central— lo perjudicaron en su imagen a nivel internacional, pese a que a nivel nacional no tuvo mayores consecuencias.

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“Yo lo he dicho, en el VAR hay dos o tres que están capacitados y, aun así, Benjamín Pineda, con todo el desmadre que se llevó, con todas las polémicas que salieron en redes sociales y con todos los reclamos alrededor suyo, a mí no me cabe duda de que la FIFA lo castigó y por eso no va al Mundial.

“Yo tenía a Benjamín Pineda en el Mundial y para mí la FIFA vio todo lo que pasó con él, las críticas, y por eso no lo seleccionaron. Todo eso se ve y se considera a nivel internacional”, comentó Henry.

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Mincho, como le apodan al silbatero estuvo en una gran polémica en el clásico nacional del pasado 21 de febrero en el estadio Saprissa cuando desde el VAR no validó lo que parecía un claro penal a favor de los manudos.

Una imagen levantó suspicacias cuando desde la sala VOR se tapó el micrófono y le dijo algo en secreto a un compañero mientras analizaban la jugada.

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Para Bejarano, lo de Pineda es el reflejo del mal nivel que atraviesa el referato nacional y a dónde lo ha llevado Enrique Osses como cabeza de la Comisión de Arbitraje.

“Esto es culpa de Benjamín, pero también de Enrique Osses como jefe y del Comité Ejecutivo, que no hace nada al respecto para mejorar el arbitraje”, destacó.

Al Mundial, que arrancará en junio irá en representación nacional Juan Gabriel Calderón como árbitro central y Juan Carlos Mora como asistente.