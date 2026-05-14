Herediano da grandes noticias en su alineación para la final ante el Saprissa

Marcel Hernández será titular este miércoles contra el Saprissa en Tibás. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Saprissa y Herediano se medirán este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás y desde las alineaciones dieron una muestra de su mentalidad para el juego que arrancará la final del Clausura 2026.

Una de las noticias destacadas en el Team es la aparición del cubano Marcel Hernández, quien estaba en duda luego de salir golpeado en el juego del sábado ante Cartaginés en el partido de vuelta de las semifinales.

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En el cuadro rojiamarillo reportaron que dichosamente a su goleador no le pasó nada grave, solo un golpe, y por eso pudo estar disponible para jugar este miércoles.

Otro detalle curioso es que el equipo salió con dos atacantes, pues además de Marcel, también será titular el “Tepa” González.

Los florenses se aparecen sin bajas, salvo las conocidas como Aarón Murillo, quien quedó fuera del torneo por una cirugía hace semanas.

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Herediano irá a la cancha con el siguiente once

Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Darryl Araya, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Everardo Rubio, Elías Aguilar, José de Jesús González, Marcel Hernández.