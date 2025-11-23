¿Herediano podría quedar eliminado este lunes? Así está la delicada situación de los florenses

Herediano vive una situación muy compleja en el torneo de Apertura 2025, al punto que este lunes podría recibir un golpe que lo dejaría al puro borde del abismo y le impediría entrar a las semifinales.

Luego de empatar 1-1 con el Saprissa este sábado, los rojiamarillos están en el sexto lugar de la tabla con 20 puntos, por lo que si Cartaginés derrota este lunes a Pérez Zeledón llegará a 27 puntos y con solo seis unidades por disputarse, ya le será inalcanzable en la zona de clasificación.

La única opción que le quedaría a Herediano

La única opción que le quedaría al bicampeón es la de alcanzar a Liberia, los cuales llegaron a 26 puntos este sábado tras triunfar 1-0 ante Guadalupe, por lo que apenas necesita sacar un punto para meterse a las semis, lo que dejaría listo para la foto al Team.

Jafet Soto y Herediano tienen un panorama complicado para las últimas dos fechas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El juego de números de Herediano

Para pasar, los heredianos tienen que ganarle sí o sí a San Carlos en casa y a Pérez Zeledón de visita y esperar que Liberia pierda sus partidos de visita ante Saprissa y Cartaginés, pero aún haría falta algo más, revisar la diferencia de goles.

Los pamperos tienen una diferencia de goles de +1, mientras que los florenses de -4, por lo que también debe sacarse esa diferencia de cinco goles que en este momento lo perjudica mucho.

¿Qué pasa si Cartaginés no gana este lunes?

Si Cartaginés perdiera este lunes, le daría un poquito de más aire al Team, dado que los brumosos quedarían con 24 unidades, a solo cuatro, pero Pérez Zeledón se le iría tres puntos arriba y si los Guerreros derrotaran a Guadalupe, se jugarían una final ante el Team en el cierre de la fase regular.

Cartaginés podría clasificar a semifinales este lunes si derrota a Pérez Zeledón. (Jose Cordero/José Cordero)

Cartaginés tiene que ganar para clasificar

Un empate tampoco clasifica aún a los brumosos, pues todavía quedaría a cinco puntos del Team, por lo que necesitaría sacar puntos ya sea ante Alajuelense o Liberia al cierre.

En ese caso, si los blanquiazules perdieran sus últimos dos juegos y los ganan los rojiamarillos, les estarían cediendo su lugar.

