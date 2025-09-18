Herediano - Saprissa: Marcel Hernández habló de un detalle importante de su renovación que pocos saben

Marcel Hernández habló de su posible renovación con el Herediano luego del juego contra Saprissa y reveló un detalle que pocos sabían.
Sobre los motivos por el que aún no se estampa la firma para seguir como rojiamarillo han sonado varias hipótesis, sin embargo este miércoles el jugador aprovechó para desmentir un detalle que afirma no ha pesado nada en la negociación.
“En estos momentos estamos en eso y es trillado la verdad, pero parece loco, porque me han tildado como que he pedido y sinceramente en la renovación yo no le he pedido nada al Herediano. Hasta ahora me presentaron una propuesta y la estamos valorando.
LEA MÁS: María Luisa Ávila explota y dice estar harta sobre el tema Marcel Hernández y Saprissa
”Pero de mi parte, yo no le he pedido nada al Herediano, ni un peso, dos, ni tres, ni cuatro. Se hace eco de cosas que no son, pero son cosas con las que uno tiene que lidiar”, indicó a FUTV este miércoles tras el encuentro contra el Saprissa.
LEA MÁS: Erick Lonis dio sincera respuesta ante pregunta sobre Marcel Hernández y una posible llegada a Saprissa
Lo expresado por el isleño difiere un poquito a lo dicho por Gustavo Pérez, gerente deportivo florense quien dijo la semana pasada que a Marcel ya le han presentado varias propuestas.
“Se han hecho propuestas, quizás la primera no fue de su agrado, la segunda ya mejoramos alguna situación, pero no ha sido tampoco que es un tema meramente económico, son puntitos en detalles en ese tipo de negociaciones, pero esperemos llegar a un buen puerto en todo esto”, destacó el gerente la semana pasada en FUTV.
¿Marcel Hernández sigue en Herediano o se va al Saprissa?
Desde que está la novela de la renovación de Marcel Hernández con el Herediano, han surgido rumores de que el delantero puede irse a otros equipos y uno de los clubes por los que la gente ha especulado y aunque el cubano en algún momento reconoció tener ofertas de clubes de Costa Rica y del extranjero, nunca confirmó que existiera un acercamiento del Monstruo.
“Totalmente sí”, respodió Marcel cuando le preguntaron si tenía ofertas de otros equipos el 25 de agosto.
“No puedo dar nombres, pero es normal que haya ofertas, estoy terminando contrato”, dijo cuando le consultaron directamente por Saprissa en aquel momento.
Marcel Hernández, goleador
El cubano anotó en el empate 3-3 entre Herediano y Saprissa, acá les dejamos algunas de las mejores fotos de su presentación.