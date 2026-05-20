Herediano sorprende con el nombre de su primer fichaje tras alcanzar el título del Clausura 2026

Herediano no esperó mucho para empezar a hacer los anuncios de sus refuerzos tras alzar el título del Clausura 2026 y sorprendió con un nombre que pocos tenían en el radar del conjunto florense.

El campeón nacional confirmó la llegada del volante Ariel Arauz, quien regresa al equipo tras estar a préstamo en Sporting FC y el Santos de Guápiles, aunque seguramente todavía no vaya a tener participación por una lesión.

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Ariel Arauz además es seleccionado nicaragüense desde el 2024. (Instagram/Instagram)

Arauz formó parte del Team durante el Apertura 2024, torneo en el que alzó el título con los rojiamarillos, pero solo disputó 11 partidos y apenas sumó 220 minutos al jugar solo un encuentro como titular, el resto como suplente.

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Tras ese torneo, Ariel se marchó al Santos en el Clausura 2025 y para el Apertura 2025 lo enviaron a Sporting, en el que estaba teniendo muy buena participación hasta que sufrió una lesión de rotura de ligamento cruzado en enero, de la que aún se recupera.

Por la serieda de la lesión, volvería a estar disponible hasta setiembre u octubre, cuando esté recuperado por completo.

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