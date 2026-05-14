Hernán Medford contó qué hará con Gerald Taylor tras la insólita expulsión en la final ante Herediano

Hernán Medford contó qué hará con Gerald Taylor tras la insólita expulsión al defensor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford, técnico de Saprissa, fue tajante este miércoles al asegurar que solo quiere enfocarse en lo positivo tras el triunfo 2-1 ante Herediano, en el juego de ida de la final del Clausura 2026.

Al Pelícano le consultaron su opinión sobre la expulsión del lateral Gerald Taylor, a quien echaron por hacerle una seña obscena a Elías Aguilar, volante del Team, en una jugada en la que ambos disputaban el balón.

LEA MÁS: La insólita y grotesca razón por la que Gerarld Taylor se expulsó en la final ante el Herediano

“El papá los va a regañar”

El estratega morado prefirió no profundizar en el tema públicamente, aunque dejó una analogía bastante llamativa para explicar cómo manejará internamente la situación.

“De ese tema no quiero hablar, en el ambiente no quiero meter nada negativo a mis muchachos, ese tipo de cosas las hablamos en el camerino, no estoy para hablar de eso públicamente”.

“Es como usted que tiene un hijo y lo regaña, usted no me dice a mí qué le hace a su hijo, es lo mismo. Yo los agarro, les pego su regañadita en el camerino, pero públicamente yo no hablo de ese tipo de cosas, pero téngalo por seguro que el papá los va a regañar”.

LEA MÁS: (Video) La cantidad de goles que lleva Orlando Sinclair contra el Herediano es realmente sorprendente

Gerald Taylor se fue expulsado por hacer un gesto muy irrespetuoso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa también buscó atacar con diez hombres

El técnico explicó que tras quedarse con un jugador menos, el equipo tuvo que reorganizarse para soportar la presión de un Herediano que se lanzó con todo al ataque buscando el empate.

“Pese a eso también tuvimos ocasiones, tres o cuatro salidas rápidas en las que tuvimos oportunidad de anotar el tercero y eso también fue importante. Una muestra de que con diez también fuimos a buscar el tercer gol”, destacó.

LEA MÁS: Saprissa vuelve a enviar un dardo al arbitraje minutos antes de arrancar la final ante Herediano

El Pelícano dejó claro que el resultado fortalece al grupo y que no irán a especular en el juego de vuelta.